Sulyok Tamás menesztéséről vitázik a parlament Magyar Péter nélkül – kövesse nálunk élőben!

Reggel megkezdődött az Országgyűlés második, Magyar Péter távollétében tartott rendkívüli ülésnapja a napirend előtti felszólalásokkal. A miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO-csúcsra utazott. A tegnapi ülésnappal ellentétben a felszólalások után, legkorábban 9 óra 40 perckor, határozatokról döntenek, miután a képviselők tegnap tárgyalták őket. Az ülés vége este tíz órára várható.
A képviselők négy javaslattal kapcsolatban dönthetnek:
- Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítása. Ezzel létrejön egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát.
- A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről is döntenek. Ezzel a Tisza felfüggesztené a teljesítményértékelés alkalmazását.
- Szavaznak az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról. Ez egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi.
- A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről is döntés születhet. A javaslat fő célja az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívása.
- Végül bizottsági tisztségviselőt és tagokat választanak.
A szavazások után általános viták következnek. Itt tárgyalják majd mások mellett
az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, mely érinti a köztársasági elnök menesztését, a 12 éves képviselői mandátumlimitet, valamint az Alkotmánybíróság átalakítását is.
Szóba kerül a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése. Vitáznak majd a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Ezek mellett a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításának vitája is napirenden van.
Az ülés végül a napirend utáni felszólalásokkal zárul.
A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint múlt szerdán mégis kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását,
mert a javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését.
A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is – közölte a miniszter.
Mint megírtuk, a Miniszterelnökséget vezető miniszter sürgősségi tárgyalást kért az alaptörvény-módosítás esetében, így kerülhet a hétvégén benyújtott indítvány már most az Országgyűlés elé. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette:
csütörtökön este hat órától a Sándor palota előtt tüntetést tartanak,
tiltakozva az Alaptörvény módosítása ellen, mert fontos, hogy a köztársasági elnöki intézmény megmaradjon.
A külföldön tartózkodó Magyar Péter a közösségi oldalán küldött üzenetet. „Tényleg van, aki azt hitte, hogy ha a Tisza megkapja a kétharmados felhatalmazást, akkor minden úgy megy tovább, mint eddig, és a bábok maradnak? Hát nem” – írta a miniszterelnök.