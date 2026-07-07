Sulyok Tamás menesztéséről vitázik a parlament Magyar Péter nélkül – kövesse nálunk élőben!

Reggel megkezdődött az Országgyűlés második, Magyar Péter távollétében tartott rendkívüli ülésnapja a napirend előtti felszólalásokkal. A miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO-csúcsra utazott. A tegnapi ülésnappal ellentétben a felszólalások után, legkorábban 9 óra 40 perckor, határozatokról döntenek, miután a képviselők tegnap tárgyalták őket. Az ülés vége este tíz órára várható.

Fotó: Ladóczki Balázs

A képviselők négy javaslattal kapcsolatban dönthetnek:

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítása. Ezzel létrejön egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát.

A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről is döntenek. Ezzel a Tisza felfüggesztené a teljesítményértékelés alkalmazását.

Szavaznak az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról. Ez egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről is döntés születhet. A javaslat fő célja az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívása.

Végül bizottsági tisztségviselőt és tagokat választanak.

A szavazások után általános viták következnek. Itt tárgyalják majd mások mellett

az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, mely érinti a köztársasági elnök menesztését, a 12 éves képviselői mandátumlimitet, valamint az Alkotmánybíróság átalakítását is.

Szóba kerül a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése. Vitáznak majd a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Ezek mellett a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításának vitája is napirenden van.