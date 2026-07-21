Először jelentkezett távozása óta Sulyok Tamás – fotó

Mint arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás távozását több hónapon át tartó politikai és közjogi vita előzte meg. A volt köztársasági elnök szombaton a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely megbízatásának megszűnéséről is rendelkezik.

Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény módosítását, mellyel megszűnt köztársasági elnöki megbízatása

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Három nappal később ismét jelentkezett a közösségi médiában: ezúttal a Balaton partjáról osztott meg egy fényképet, amelyen könyvet olvas.