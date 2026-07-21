Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A köztársasági elnöki jelölési folyamatban a Fidesz és a KDNP nem vesz részt – élőben a parlament ülése

Sulyok Tamás

Először jelentkezett távozása óta Sulyok Tamás – fotó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több napos hallgatás után új bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán a volt köztársasági elnök. Sulyok Tamás a Balaton partjáról osztott meg egy fotót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sulyok TamásBalatonMagyarország

Mint arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás távozását több hónapon át tartó politikai és közjogi vita előzte meg. A volt köztársasági elnök szombaton a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely megbízatásának megszűnéséről is rendelkezik. 

Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény módosítását, mellyel megszűnt köztársasági elnöki megbízatása
Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény módosítását, mellyel megszűnt köztársasági elnöki megbízatása
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Három nappal később ismét jelentkezett a közösségi médiában: ezúttal a Balaton partjáról osztott meg egy fényképet, amelyen könyvet olvas.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!