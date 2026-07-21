Először jelentkezett távozása óta Sulyok Tamás – fotó

Több napos hallgatás után új bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán a volt köztársasági elnök. Sulyok Tamás a Balaton partjáról osztott meg egy fotót.
Mint arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás távozását több hónapon át tartó politikai és közjogi vita előzte meg. A volt köztársasági elnök szombaton a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely megbízatásának megszűnéséről is rendelkezik.
Három nappal később ismét jelentkezett a közösségi médiában: ezúttal a Balaton partjáról osztott meg egy fényképet, amelyen könyvet olvas.
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