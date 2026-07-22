Sulyok Tamás: Magyar Péter teljesen leépítené a fékeket és ellensúlyokat

Sulyok Tamás a Mandinernek adott interjúban kijelentette, hogy meggyőződése szerint alkotmányellenesen távolították el a köztársasági elnöki tisztségből. Úgy fogalmazott, hogy a rá vonatkozó alkotmánymódosítás nemcsak a magyar alkotmányossággal, hanem nemzetközi és európai uniós normákkal sem egyeztethető össze.

Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, mellyel megszűnt köztársasági elnöki megbízatása

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A volt államfő szerint a parlament döntését végül azért írta alá, mert alkotmányos esküje ezt tette számára kötelezővé. Mint mondta:

Jogász vagyok. Szándékosan törvényt sosem sértettem, ehhez életem végéig ragaszkodom.

Sulyok Tamás arról is beszélt, hogy a kormányfő korábban a lemondását kérte. Állítása szerint azonban nem meggyőzni próbálták, hanem nyomást gyakoroltak rá.

A miniszterelnök kevésbé a meggyőzés, mintsem a fenyegetés erejével próbálkozott.

Hozzátette, alkotmányjogi szempontból nem mondhatott le ilyen körülmények között, mert az szerinte összeegyeztethetetlen lett volna a köztársasági elnöki esküjével és az államfő függetlenségével.

Sulyok Tamás szerint a jogállamiság is sérült

A volt köztársasági elnök szerint saját elmozdítása túlmutat személyes ügyén.

Az én elmozdításom is ezzel függ össze. A következményeket beláthatatlannak és súlyosnak tartom az egész magyar jogállamiságra nézve.

Majd hozzátette:

Ezzel ugyanis a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt.

A volt államfő elmondta, hogy hetvenévesen először pihenést tervez, ezt követően dönt arról, milyen feladatokat vállal a jövőben. Arról is beszélt, hogy feleségével hamarosan kiköltöznek a köztársasági elnöki rezidenciáról.

A teljes interjú a Mandiner oldalán érhető el.