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Sulyok Tamás

Sulyok Tamás: Magyar Péter teljesen leépítené a fékeket és ellensúlyokat

27 perce
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Első alkalommal adott interjút megbízatásának megszűnése óta a volt köztársasági elnök. Sulyok Tamás a Mandinernek beszélt leváltásának körülményeiről, a miniszterelnökkel folytatott egyeztetésekről, az alkotmánymódosításról, valamint arról is, milyen következményeket lát a magyar jogállamiság szempontjából.
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Sulyok Tamásköztársasági elnökMagyarország

Sulyok Tamás a Mandinernek adott interjúban kijelentette, hogy meggyőződése szerint alkotmányellenesen távolították el a köztársasági elnöki tisztségből. Úgy fogalmazott, hogy a rá vonatkozó alkotmánymódosítás nemcsak a magyar alkotmányossággal, hanem nemzetközi és európai uniós normákkal sem egyeztethető össze.

Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény módosítását, mellyel megszűnt köztársasági elnöki megbízatása
Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, mellyel megszűnt köztársasági elnöki megbízatása
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A volt államfő szerint a parlament döntését végül azért írta alá, mert alkotmányos esküje ezt tette számára kötelezővé. Mint mondta:

Jogász vagyok. Szándékosan törvényt sosem sértettem, ehhez életem végéig ragaszkodom.

Sulyok Tamás arról is beszélt, hogy a kormányfő korábban a lemondását kérte. Állítása szerint azonban nem meggyőzni próbálták, hanem nyomást gyakoroltak rá.

A miniszterelnök kevésbé a meggyőzés, mintsem a fenyegetés erejével próbálkozott.

Hozzátette, alkotmányjogi szempontból nem mondhatott le ilyen körülmények között, mert az szerinte összeegyeztethetetlen lett volna a köztársasági elnöki esküjével és az államfő függetlenségével.

Sulyok Tamás szerint a jogállamiság is sérült

A volt köztársasági elnök szerint saját elmozdítása túlmutat személyes ügyén.

Az én elmozdításom is ezzel függ össze. A következményeket beláthatatlannak és súlyosnak tartom az egész magyar jogállamiságra nézve.

Majd hozzátette:

Ezzel ugyanis a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt.

A volt államfő elmondta, hogy hetvenévesen először pihenést tervez, ezt követően dönt arról, milyen feladatokat vállal a jövőben. Arról is beszélt, hogy feleségével hamarosan kiköltöznek a köztársasági elnöki rezidenciáról.

A teljes interjú a Mandiner oldalán érhető el.

 

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