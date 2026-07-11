Itt a Sándor-palota reakciója Magyar Péter fenyegetésére

A köztársaság elnök hivatalának sajtóosztálya a 24.hu kérdéseire válaszolva a hírportállal közölte: Sulyok Tamás fia, Sulyok Márton utazásával és részvételével, valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költség "szabályszerűen megtérítésre került" a Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését.

Sulyok Tamás - Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Hozzátették, Sulyok Tamás amerikai munkalátogatásának célja "a legnépesebb tengerentúli magyar közösségek felkeresése volt"; a köztársasági elnök "a gyakorlatnak megfelelően részletesen tájékoztatta a nyilvánosságot" a programjáról.

Mindazonáltal az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai-magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe.

Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt a kérdést tette fel: "Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?" Felidézte, hogy Sulyok Tamás február 26-tól 12 napos "hivatalos" utazáson tartózkodott az Egyesült Államokban "több száz millió forint közpénzen".

Az Origo arról is írt, hogy a Tisza-kormány tervezett Alkotmány-módosítása miatt hívta tüntetésre támogatóit csütörtökön a Fidesz. Ennek oka az volt, hogy a párt szerint a javaslat súlyosan sérti a jogállamiságot. A tüntetésen Áder János, volt köztársasági elnök és Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is felszólalt. A tömeg Magyar Péter lemondását követelte, és kiállt Sulyok Tamás mellett.