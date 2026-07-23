Forsthoffer Ágnes Sulyok Tamással egyeztetett a Sándor-palotában

Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán számolt be a találkozóról, amelyen a Sándor-palota működésének folytonossága és az elnöki hivatal stabil működése került szóba.

Sulyok Tamás Forsthoffer Ágnessel egyeztetett az elnöki feladatok folytatásáról Forrás: Facebook/Forsthoffer Ágnes

A hivatal működésének folytonosságáról tárgyaltak

Forsthoffer Ágnes közlése szerint fontosnak tartotta a személyes találkozót és a gondolatok megosztását Sulyok Tamással. Mint írta, a volt köztársasági elnök külön kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét.

A bejegyzés szerint a munkatársak biztosítják majd a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszakban is.

Forsthoffer Ágnes hozzátette: „Rendben megy minden tovább”, valamint minden jót kívánt Sulyok Tamásnak.

A találkozó hátterében az áll, hogy a köztársasági elnöki hivatal működésének zavartalansága kiemelt jelentőségű az új államfő hivatalba lépéséig tartó időszakban.