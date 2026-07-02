Ma újabb fordulat várható Sulyok Tamás eltávolításának ügyében

Hosszas huzakodás után ma érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság delegációja, hogy a Tisza Párt által beterjesztett alkotmányreformról tárgyaljon. A nemzetközi szakértők azért vizsgálják meg a 17. Alaptörvény-módosítást, mert személyre szabottan tenné lehetővé Sulyok Tamás elmozdítását, ami jogállamisági aggályokat vet fel és szembemehet az európai normákkal.

Újabb fordulat várható Sulyok Tamás eltávolításának ügyében Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A bizottság feladata kivizsgálni, hogy a Tisza-kormány által kívánt Alaptörvény-módosítás összeegyeztethető-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáival. A szervezet csupán szakmai véleményt fogalmazhat meg az ügyről, kötelező érvényű döntést azonban nem hozhat.

Éppen emiatt mehetett bele Magyar Péter végül abba, hogy a Velencei Bizottság hazánkba jöjjön.

Először maga Sulyok Tamás kereste meg a bizottságot, hogy vizsgálják meg a személyre szabottan az ő elmozdítására irányuló javaslatot, azonban akkor a bizottság elhalasztotta budapesti útját, ugyanis a kormány nem volt hajlandó fogadni a delegációt. Később a miniszterelnök visszavonulót fújt és magyarázkodásba kezdett, aminek lényege az volt, hogy mégis fogadják a bizottság szakembereit, sőt azt állította, hogy személyesen a Velencei Bizottság elnökét hívta meg Magyarországra.

Bár arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a szakemberek kivel fognak egyeztetni Budapesten, azonban Sulyok Tamás már jelezte, hogy kész fogadni a Velencei Bizottság tagjait.