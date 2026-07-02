Ma újabb fordulat várható Sulyok Tamás eltávolításának ügyében

Hosszas huzakodás után ma érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság delegációja, hogy a Tisza Párt által beterjesztett alkotmányreformról tárgyaljon. A nemzetközi szakértők azért vizsgálják meg a 17. Alaptörvény-módosítást, mert személyre szabottan tenné lehetővé Sulyok Tamás elmozdítását, ami jogállamisági aggályokat vet fel és szembemehet az európai normákkal.
A bizottság feladata kivizsgálni, hogy a Tisza-kormány által kívánt Alaptörvény-módosítás összeegyeztethető-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáival. A szervezet csupán szakmai véleményt fogalmazhat meg az ügyről, kötelező érvényű döntést azonban nem hozhat.
Éppen emiatt mehetett bele Magyar Péter végül abba, hogy a Velencei Bizottság hazánkba jöjjön.
Először maga Sulyok Tamás kereste meg a bizottságot, hogy vizsgálják meg a személyre szabottan az ő elmozdítására irányuló javaslatot, azonban akkor a bizottság elhalasztotta budapesti útját, ugyanis a kormány nem volt hajlandó fogadni a delegációt. Később a miniszterelnök visszavonulót fújt és magyarázkodásba kezdett, aminek lényege az volt, hogy mégis fogadják a bizottság szakembereit, sőt azt állította, hogy személyesen a Velencei Bizottság elnökét hívta meg Magyarországra.
Bár arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a szakemberek kivel fognak egyeztetni Budapesten, azonban Sulyok Tamás már jelezte, hogy kész fogadni a Velencei Bizottság tagjait.
Régóta tart Sulyok Tamás fenyegetése
Emlékezetes, Magyar Péter már a választás estéjén beszédében Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Később a miniszterelnök felszólította az államfőt, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát. Bár a miniszterelnök által önkényesen kijelölt időpont lejárta után Magyar Péter tempót váltott a fenyegetőzéssel, Sulyok Tamás továbbra is kitart, és nem enged a megfélemlítésnek.
A kormányfő egyre agresszívabb hadjárata a köztársasági elnök ellen több szakértő szerint az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti.
A Tisza-kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, hiszen ahhoz Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az Alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie.
A megfosztás helyett ezért alkotmánymódosítással akarja elérni a célját.
Magyar Péter kíméletlen követelőzését még Brüsszelben is észrevették, a gyakorlatilag szócsövükként működő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amelyek akár ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethetnek.
Sok kritikát kap Magyar Péterék módszere
Civil jogvédő szervezetek is kifogásolják az államfő ellen indított hadjáratot. Bár Sulyok Tamás elmozdítását helyeslik, a tervezett módszerrel nem értenek egyet, mivel személyre szabott a módosítás, így nem felel meg az európai normáknak és a jogállamisági elveknek.
Az Amnesty International Magyarország is alkotmányossági kifogásokat fogalmazott meg a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetésével kapcsolatban, miközben több tervezett változtatást is üdvözölt.
Nem csak az Orbán-kormányt sokat kritizáló szervezet tartja problémásnak a Tisza-kormány tervét. Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő a Fidesszel szemben ugyancsak fellépne, de szerinte nem alkotmánymódosításokkal vagy a választási szabályok átírásával, hanem az igazságszolgáltatás eszközeivel kellene felelősségre vonni az előző kormánypártot.