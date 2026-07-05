Sulyok Tamás nem hagyja magát

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása – jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban, számolt be az MTI alapján az Index.

Sulyok Tamás nem akar lemondani Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Sulyok Tamás aláhúzta: Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg.

Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra

– jelentette ki az államfő.

Sulyok Tamás: Ez konkrét személyre szabott jogszabály

A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat „csupán egy mondattal intézi el a hivatalból való eltávolítás kérdését”, s mivel a szöveg a „jelenlegi köztársasági elnökre”, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint „egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni" – vélekedett.

Magyar Péter: A 17. Alaptörvény-módosítással Sulyok megbízatása véget ér

Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be szombaton, hogy a kormány nevében benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását. Egyúttal jelezte, hogy a mostani módosítás értelmében a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása véget ért – jelezte.

Az Alaptörvény-módosítás legfontosabb pontjai:

Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget.

A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.

Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.

Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.

Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell.

Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.

A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.

Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

Deák Dániel politikai elemző emlékeztetett: az Alaptörvény 17. módosításáról egy ötnapos „konzultáció” folyt, amelyre egy senki által nem ellenőrzött eljárás keretében állítólag kevesebb mint 30 ezer észrevétel érkezett.