Sulyok Tamás nem hagyja magát

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása – jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban, számolt be az MTI alapján az Index.
Sulyok Tamás aláhúzta: Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg.
Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra
– jelentette ki az államfő.
Sulyok Tamás: Ez konkrét személyre szabott jogszabály
A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat „csupán egy mondattal intézi el a hivatalból való eltávolítás kérdését”, s mivel a szöveg a „jelenlegi köztársasági elnökre”, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint „egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni" – vélekedett.
Magyar Péter: A 17. Alaptörvény-módosítással Sulyok megbízatása véget ér
Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be szombaton, hogy a kormány nevében benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását. Egyúttal jelezte, hogy a mostani módosítás értelmében a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása véget ért – jelezte.
Az Alaptörvény-módosítás legfontosabb pontjai:
- Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget.
- A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.
- Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell.
- Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.
- A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
Deák Dániel politikai elemző emlékeztetett: az Alaptörvény 17. módosításáról egy ötnapos „konzultáció” folyt, amelyre egy senki által nem ellenőrzött eljárás keretében állítólag kevesebb mint 30 ezer észrevétel érkezett.
Mint azt az Origo megírta, Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető az alaptörvény-módosítást egyértelmű és súlyos határátlépésnek nevezte. Kiemelte, hogy eddig még egyetlen egy magyar kormány sem próbálta meg a köztársasági elnököt elmozdítani. A frakcióvezető szerint ha ezt meg lehet tenni egy államfővel, akkor ma Magyarországon bárkivel meg lehet tenni bármit.
Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége
– hangsúlyozta.