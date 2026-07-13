Orbán Viktor is megszólalt Sulyok Tamás elmozdításáról és az Alaptörvény módosításáról

Az Országgyűlés 2026. július 13-án elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely lehetővé teszi Sulyok Tamás leváltását és egy új államfő megválasztását. A Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott jogszabályra Orbán Viktor úgy reagált, hogy a Fidesz nem ismeri el törvényesnek az új köztársasági elnököt és annak döntéseit.

Orbán Viktor is megszólalt Sulyok Tamás elmozdításával és az Alaptörvény módosításával kapcsolatban

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarországnak joga van ellenállni

Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke élesen bírálta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek hatálybalépését követő napon megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az Országgyűlés hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal fogadta el a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott módosítást, miközben a Fidesz és a KDNP frakciója bojkottálta az ülést.

A jogszabály szerint az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés választ új államfőt. A módosítás indoklása szerint az intézkedés az állam jogszerű működéséhez szükséges intézményi feltételeket teremti meg, és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja. Orbán Viktor szerint azonban Sulyok Tamás eltávolítása önkényes hatalomgyakorlás, amely később mások ellen is alkalmazható. A volt kormányfő a következőket írta közösségi oldalán:

Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik. Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!

– írta Orbán Viktor.

Magyar Péter Sulyok Tamás elmozdításáról

Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott a parlamentben, miután az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, amely lehetővé teszi többek között Sulyok Tamás eltávolítását.