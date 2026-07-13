Megszavazták a Sulyok Tamás leváltásáról szóló Alaptörvény-módosítást

Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását . Magyar Péter még július elején nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, amelynek fő célja Sulyok Tamás elmozdítása a köztársasági elnöki hivatalából. A módosítást alig másfél hét alatt vitte keresztül a kormány a parlamenten.
Az ülés kezdetén Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy ha az államfő nem írja alá öt napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök aláírhatja helyette az Alaptörvény módosítását.
Sulyok Tamás köztársasági elnök arról írt a közösségi oldalán, hogy méltatlannak tartja és visszautasítja a miniszterelnök valótlan állításait az államfő 17. Alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan.
A köztársasági elnök szerint szerint a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint
nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően
az Alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában.
Magyar Péter parlamenti viszontválaszában reagált Sulyok Tamás közleményére, és megismételte: közjogi érvénytelenség nem merülhet fel az Alaptörvény-módosítással kapcsolatban, így nincs alapja annak, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz forduljon. Újfent felszólította az államfőt, hogy öt napon belül írja alá a módosítást, és távozzon hivatalából.
Az Alaptörvény-módosítás többek között tartalmazza, hogy
- megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,
- a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,
- legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,
- az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,
- a sarkalatos törvények körének szűkítése.
Az Alaptörvény-módosítást több szakértő és fideszes politikus is bírálta, egy tüntetést is tartottak múlt csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta. Magyar Péter Törökországból is üzenetet küldött, közösségi oldalán azt írta: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene.
Sulyok Tamás elmozdításáról szól az Alaptörvény-módosítás
Az Országgyűlés rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden, amelyet Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hívtak össze még múlt héten. Indoklása szerint a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény 17. módosításáról szóló, Sulyok Tamás elmozdítását is célzó javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.
A Ruff Bálint által benyújtott dokumentum indítványai között nemcsak az Alaptörvény 17. módosításának megszavazása szerepel, más törvényekről, törvénymódosításokról is tárgyaltak, többek között
- a magyar–szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról,
- a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással összefüggő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról,
- a kőolajtermék-előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztésről.
Ezeken felül tárgyal az Országgyűlés a szifiliszfertőzések adatkezelésével összefüggő egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények megváltoztatásáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról – ennek központi eleme a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség rendőrségbe történő beolvadása.
Orbán Viktor: Magyarországnak joga van ellenállni!
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke úgy reagált: „Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik.”
Orbán Viktor hangsúlyozta: „Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok.” „Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!” – nyomatékosította.