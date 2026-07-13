Megszavazták a Sulyok Tamás leváltásáról szóló Alaptörvény-módosítást

Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását . Magyar Péter még július elején nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, amelynek fő célja Sulyok Tamás elmozdítása a köztársasági elnöki hivatalából. A módosítást alig másfél hét alatt vitte keresztül a kormány a parlamenten.

Sulyok Tamást újfent távozásra szólította fel Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az ülés kezdetén Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy ha az államfő nem írja alá öt napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök aláírhatja helyette az Alaptörvény módosítását.

Sulyok Tamás köztársasági elnök arról írt a közösségi oldalán, hogy méltatlannak tartja és visszautasítja a miniszterelnök valótlan állításait az államfő 17. Alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan.

A köztársasági elnök szerint szerint a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint

nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően

az Alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában.

Magyar Péter parlamenti viszontválaszában reagált Sulyok Tamás közleményére, és megismételte: közjogi érvénytelenség nem merülhet fel az Alaptörvény-módosítással kapcsolatban, így nincs alapja annak, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz forduljon. Újfent felszólította az államfőt, hogy öt napon belül írja alá a módosítást, és távozzon hivatalából.

Az Alaptörvény-módosítás többek között tartalmazza, hogy

megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,

a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,

az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,

a sarkalatos törvények körének szűkítése.

Az Alaptörvény-módosítást több szakértő és fideszes politikus is bírálta, egy tüntetést is tartottak múlt csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta. Magyar Péter Törökországból is üzenetet küldött, közösségi oldalán azt írta: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene.

Sulyok Tamás elmozdításáról szól az Alaptörvény-módosítás

Az Országgyűlés rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden, amelyet Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hívtak össze még múlt héten. Indoklása szerint a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény 17. módosításáról szóló, Sulyok Tamás elmozdítását is célzó javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.