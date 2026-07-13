Sulyok Tamás visszautasítja Magyar Péter fenyegetőzését – kövesse nálunk élőben a parlament ülését!

Jelentősnek nevezte a mai napot Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a parlament rendkívüli ülésén, amelyen nem vesz részt a Fidesz és a KDNP frakciója. A miniszterelnök szerint az ülésen helye lett volna Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is, akinek a megbízatásáról döntenek a képviselők az Alaptörvény módosításakor.
A kormányfő ismét felsorolta azokat az eseteket, amelyekben az államfőnek szerinte meg kellett volna nyilvánulnia.
Minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani, Sulyok Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja mai napig
– jelentette ki Magyar Péter. Felszólította Sulyok Tamást, hogy az Alaptörvény-módosítást haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül írja alá, amennyiben ez nem történik meg, megfosztási eljárást indítanak ellene. Kizártnak nevezte, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz küldje a módosítást.
Hosszasan bírálta az Orbán-kormányt, és a jogállam helyreállításáról beszélt, amelynek feladatának azt nevezte, hogy megvédi az ártatlant, megnevezi a felelőst és visszaszerzi a jogtalanul szerzett vagyont. Tényleg azt gondolták, hogy a kormány leváltható, de mindenki más marad, és a Fidesz emberein keresztül tovább kormányoznak a vereség ellenére? – fogalmazott a közjogi méltóságok eltávolítása kapcsán.
Ősztől hatalmas munka kezdődik, az új magyar alkotmány kidolgozása
– jelentette ki a miniszterelnök, és ígéretet tett rá, hogy az alkotmányozásba mindenkit bevonnak.
Toroczkai László, a Mi Hazánk frakciójának vezetője szerint a kormányfőnek inkább az alkotmányossági aggályokról kellett volna beszélnie, és nem a Fideszre mutogatnia. Ez már elmúlt, észre kellene venni, hogy a kampány véget ért – hívta fel a figyelmet.
A Tisza frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalásának azt a részét emelte ki, amelyben kiállt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter mellett, akit szerinte azért ért politikai támadás, mert látássérült. Bujdosó Andrea úgy látja, az eset túlmutat a napi politikán, és méltatta az alkotmány módosítását, amelynek célja, hogy megerősítse a bíróság függetlenségét, megszüntesse a közjogi méltóságok mandátumának indokolatlan kiterjesztését, a választópolgároknak visszaadja a lehetőséget, hogy demokratikus döntéseiknek következményei legyenek.
Sulyok Tamás visszautasítja Magyar Péter fenyegetőzését
Sulyok Tamás köztársasági elnök méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait az államfő 17. Alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan – közölte a Sándor-palota.
A köztársasági elnök hivatala szerint a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint
nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően
az Alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában.
Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet.
Magyar Péter parlamenti viszontválaszában reagált Sulyok Tamás közleményére, és megismételte: közjogi érvénytelenség nem merülhet fel az Alaptörvény-módosítással kapcsolatban, így nincs alapja annak, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz forduljon. Újfent felszólította az államfőt, hogy öt napon belül írja alá a módosítást, és távozzon hivatalából.
Sulyok Tamás elmozdításáról szól az Alaptörvény-módosítás
Az Országgyűlés rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden, amelyet Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hívtak össze még múlt héten. Indoklása szerint a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény 17. módosításáról szóló, Sulyok Tamás elmozdítását is célzó javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.
A Ruff Bálint által benyújtott dokumentum indítványai között nemcsak az Alaptörvény 17. módosításának megszavazása szerepel, más törvényekről, törvénymódosításokról is tárgyalnak majd, többek között
- a magyar–szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról,
- a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással összefüggő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról,
- a kőolajtermék-előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztésről.
Ezeken felül tárgyalnak majd a szifiliszfertőzések adatkezelésével összefüggő egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításról, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények megváltoztatásáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról – ennek központi eleme a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség rendőrségbe történő beolvadása.
Mit tartalmaz az Alaptörvény-módosítás?
Emlékezetes, Magyar Péter még július elején nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, melynek főbb pontjai:
- megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,
- a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,
- legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,
- az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,
- a sarkalatos törvények körének szűkítése.
Az Alaptörvény-módosítást több szakértő és fideszes politikus is bírálta, egy tüntetést is tartottak múlt csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta. Magyar Péter Törökországból is üzenetet küldött, közösségi oldalán azt írta: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene.