Sulyok Tamás visszautasítja Magyar Péter fenyegetőzését – kövesse nálunk élőben a parlament ülését!

Jelentősnek nevezte a mai napot Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a parlament rendkívüli ülésén, amelyen nem vesz részt a Fidesz és a KDNP frakciója. A miniszterelnök szerint az ülésen helye lett volna Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is, akinek a megbízatásáról döntenek a képviselők az Alaptörvény módosításakor.

Sulyok Tamás sorsa a parlament kezében van (Fotó: Ladóczki Balázs)

A kormányfő ismét felsorolta azokat az eseteket, amelyekben az államfőnek szerinte meg kellett volna nyilvánulnia.

Minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani, Sulyok Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja mai napig

– jelentette ki Magyar Péter. Felszólította Sulyok Tamást, hogy az Alaptörvény-módosítást haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül írja alá, amennyiben ez nem történik meg, megfosztási eljárást indítanak ellene. Kizártnak nevezte, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz küldje a módosítást.

Hosszasan bírálta az Orbán-kormányt, és a jogállam helyreállításáról beszélt, amelynek feladatának azt nevezte, hogy megvédi az ártatlant, megnevezi a felelőst és visszaszerzi a jogtalanul szerzett vagyont. Tényleg azt gondolták, hogy a kormány leváltható, de mindenki más marad, és a Fidesz emberein keresztül tovább kormányoznak a vereség ellenére? – fogalmazott a közjogi méltóságok eltávolítása kapcsán.

Ősztől hatalmas munka kezdődik, az új magyar alkotmány kidolgozása

– jelentette ki a miniszterelnök, és ígéretet tett rá, hogy az alkotmányozásba mindenkit bevonnak.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakciójának vezetője szerint a kormányfőnek inkább az alkotmányossági aggályokról kellett volna beszélnie, és nem a Fideszre mutogatnia. Ez már elmúlt, észre kellene venni, hogy a kampány véget ért – hívta fel a figyelmet.

A Tisza frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalásának azt a részét emelte ki, amelyben kiállt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter mellett, akit szerinte azért ért politikai támadás, mert látássérült. Bujdosó Andrea úgy látja, az eset túlmutat a napi politikán, és méltatta az alkotmány módosítását, amelynek célja, hogy megerősítse a bíróság függetlenségét, megszüntesse a közjogi méltóságok mandátumának indokolatlan kiterjesztését, a választópolgároknak visszaadja a lehetőséget, hogy demokratikus döntéseiknek következményei legyenek.