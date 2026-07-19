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Ekkor költözhet be a Sándor-palotába Sulyok Tamás utódja

alaptörvény

Ekkor költözhet be a Sándor-palotába Sulyok Tamás utódja

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Hétfőtől Fortshoffer Ágnes házelnök látja el ideiglenesen az államfői jogköröket. Őt a házelnöki tisztségben alelnöke, Hallerné Nagy Anikó fogja helyettesíteni. Az Országgyűlésnek egy hónapja van új köztársasági elnököt választani, akinek Magyar Péter ígérete szerint „nem lesz pártpolitikai múltja és kötődése”.
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alaptörvénysulyok tamásállamfő

Mint arról az Origo beszámolt, szombaton Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amellyel egyebek között az ő megbízatása is véget ért. A döntés megjelent a szombati Magyar Közlönyben, így az államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnik, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. 

Sulyok Tamást átmenetileg Forsthoffer Ágnes váltja
Sulyok Tamást átmenetileg Forsthoffer Ágnes váltja – Fotó: Forsthoffer Ágnes Facebook

Forsthoffer Ágnes ezzel kapcsolatban azt közölte: ideiglenesen ő gyakorolja a köztársasági elnöki jogköröket, „e felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban minden erejével azon dolgozik majd, hogy a rá bízott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és Magyarország érdekeit szolgálva végezze.

Hétfőn dönthet a parlament Forsthoffer utódjáról: a házelnök feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök Hallerné Nagy Anikó alelnök fogja ellátni.

A törvény szerint az Országgyűlésnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-ig kell új köztársasági elnököt választania. Magyar Péter miniszterelnök előzetesen azt közölte: a TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, „aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet”. 

A társadalmi részvétel az alábbi módokon valósulna meg:

  • a javaslattételi folyamatba bevonják a pártokat, a közélet szereplőit, a civil szervezeteket és a magánembereket is, akik mind tehetnek javaslatot az új elnök személyére
  • arra kérik az embereket, hogy mondják el, kit és milyen értékek mentén tartanak méltónak a Magyar Köztársaság és a magyar állampolgárok képviseletére
  • a jelölés folyamatának erkölcsi alapját a társadalom bizalma fogja megadni, annak érdekében, hogy az új köztársasági elnök képes legyen megteremteni a magyar nemzet egységét.

Bár a cél a jelöltek közös és társadalmi szintű megtalálása, a miniszterelnök szerint a kiválasztás végső menete a hivatalos keretek között marad: a beérkezett jelöltekről egyeztetés zajlik majd a parlamenti frakcióvezetőkkel, a végső döntést pedig az Országgyűlés hozza meg.

A Fidesz szerint Sulyok eltávolításával Magyarországon „beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka”, amelyért állításuk szerint Magyar Péter és a Tisza Párt felelős.

Ők jöttek eddig szóba Sulyok Tamás utódjaként 

Mint arról az Origo beszámolt, megindultak a találgatások a lehetséges jelöltekről. Polgár Judit, Iványi Gábor és több ismert közéleti szereplő neve is felmerült, sőt, elemzők szerint az sem kizárt, hogy végül a kormányból kerül ki a jelölt. Az Origónak nyilatkozó elemző szerint Magyar Péternek egy hozzá lojális köztársasági elnökre lesz szüksége, és azt sem kizárt, hogy majd ő maga költözhet a Sándor-palotába.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője ezzel kapcsolatban megjegyezte: Magyar Péter ez egyszer legyen őszinte, jelölje saját magát köztársasági elnöknek és házelnöknek is!
 

 

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