Ekkor költözhet be a Sándor-palotába Sulyok Tamás utódja

Mint arról az Origo beszámolt, szombaton Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amellyel egyebek között az ő megbízatása is véget ért. A döntés megjelent a szombati Magyar Közlönyben, így az államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnik, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

Sulyok Tamást átmenetileg Forsthoffer Ágnes váltja – Fotó: Forsthoffer Ágnes Facebook

Forsthoffer Ágnes ezzel kapcsolatban azt közölte: ideiglenesen ő gyakorolja a köztársasági elnöki jogköröket, „e felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban minden erejével azon dolgozik majd, hogy a rá bízott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és Magyarország érdekeit szolgálva végezze.

Hétfőn dönthet a parlament Forsthoffer utódjáról: a házelnök feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök Hallerné Nagy Anikó alelnök fogja ellátni.

A törvény szerint az Országgyűlésnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-ig kell új köztársasági elnököt választania. Magyar Péter miniszterelnök előzetesen azt közölte: a TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, „aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet”.

A társadalmi részvétel az alábbi módokon valósulna meg:

a javaslattételi folyamatba bevonják a pártokat, a közélet szereplőit, a civil szervezeteket és a magánembereket is, akik mind tehetnek javaslatot az új elnök személyére

arra kérik az embereket, hogy mondják el, kit és milyen értékek mentén tartanak méltónak a Magyar Köztársaság és a magyar állampolgárok képviseletére

a jelölés folyamatának erkölcsi alapját a társadalom bizalma fogja megadni, annak érdekében, hogy az új köztársasági elnök képes legyen megteremteni a magyar nemzet egységét.

Bár a cél a jelöltek közös és társadalmi szintű megtalálása, a miniszterelnök szerint a kiválasztás végső menete a hivatalos keretek között marad: a beérkezett jelöltekről egyeztetés zajlik majd a parlamenti frakcióvezetőkkel, a végső döntést pedig az Országgyűlés hozza meg.