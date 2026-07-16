Ki költözhet a Sándor-palotába Sulyok Tamás után? Ők a legesélyesebbek

Mint azt az Origo megírta, sarokba szorította Sulyok Tamást az Országgyűlés által elfogadott Alaptörvény-módosítás: ha az államfő aláírja, akkor megszűnik a megbízatása. Ha ezt megtagadja, csak arra hivatkozhat, hogy a jogszabályt szabálytalanul fogadta el a parlament. Ez esetben az ügyet az Alkotmánybíróság elé vihetné Sulyok, nem a módosítás tartalmát, hanem csak az elfogadásának jogszerűségét vitatva. Ez egyébként ráadásul nem akadályozná meg végleg a módosítás elfogadását, de késleltethetné a folyamatot, és jogi bizonytalanságot teremthetne.

Hétfőn ismét rendkívüli ülést tartott az Országgyűlés, amelyen a tiszás többség megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében lemondásra kényszerítik Sulyok Tamás köztársasági elnököt (Fotó: Mediaworks)

Mint ismert, hétfőn ismét rendkívüli ülést tartott az Országgyűlés, amelyen a tiszás többség megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását. Több jogász, influenszer és fideszes politikus is tiltakozott, tüntetést is tartottak múlt csütörtökön a Sándor-palotánál, „Stop Önkény!” elnevezéssel.

Hiába van azonban a jobboldalon nagy felháborodás, Sulyok Tamás körül már nagyon fogy a levegő: politikai vétója alaptörvény-módosításnál nincs, az Alkotmánybírósághoz csak eljárási hibára hivatkozva fordulhat – ahol ráadásul hét bíró már egyszer kizáratta magát az ügyből.

Ha az ötnapos határidőn belül nem írja alá a módosítást, Magyar Péter szerint megindítható ellene a megfosztási eljárás – amelynek megindulásától kezdve jogköreit már nem gyakorolhatná.

Aki nincs nyakig benne napi szinten az alkotmányjogban, az joggal teheti fel a kérdést: „oké, hogy Sulyok Tamás lemond, de mi lesz utána?” Az Alaptörvény szerint amennyiben megüresedik az államfői tisztség, az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig az Országgyűlés elnöke gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit – aki jelenleg pedig nem más, mint Forsthoffer Ágnes.

Ha Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, feladatköreit Forsthoffer Ágnes Házelnök fogja átvenni (Forrás: Facebook)

Tehát a Tisza Párt politikusa írja majd alá a törvényeket, fogadja a nagyköveteket és nevezi ki a bírákat. Eközben viszont képviselői jogait már nem gyakorolhatja, a házelnöki teendőket pedig a három tiszás alelnök valamelyike fogja átvenni.

Az igazán izgalmas rész azonban csak ezután jön: új köztársasági elnököt kell választani.

Emlékezzünk Magyar Péter szavaira, miszerint a mindenkori köztársasági elnöknek függetlennek kell lennie a pártpolitikától, és a társadalmi egységet kell szolgálnia. Ennek ellenére Forsthoffer Ágnes neve az elmúlt időszakban nemcsak az ideiglenes helyettesítés miatt került a figyelem középpontjába: több politikai elemző és közéleti szereplőről is felmerült, hogy esélyes lehet az államfői tisztségre.