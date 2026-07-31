Szabadság Tér: új kezdeményezés a Fidesz pártalapítványától

A Polgári Magyarországért Alapítvány elindította a Szabadság Tér nevű kezdeményezést, amelynek célja, hogy a polgári közösség tagjai a megváltozott politikai és közéleti környezetben se maradjanak magukra – hívta fel a figyelmet Deák Dániel politikai elemző. A kezdeményezés azért jött létre, mert az új kormány lépései miatt sokan kerültek bizonytalan szakmai vagy egzisztenciális helyzetbe, ezért szükség van egy olyan közösségre, amely nemcsak kapcsolatot tart fenn a polgári hátország tagjai között, hanem lehetőséget is biztosít az újrakezdéshez. Elég csak arra gondolni, hogy még a Terror Házát működtető alapítvány is veszélybe került.

A Szabadság Tér kétféle csatlakozási lehetőséget kínál a szabadsagter.szpma.hu honlapon: akik szeretnének kapcsolatban maradni a közösséggel, értesülni programokról, képzésekről és eseményekről, azok a „Maradjunk kapcsolatban” felületen regisztrálhatnak; akiknek időközben megváltozott a szakmai helyzetük, és új lehetőségeket keresnek, az „Új lehetőséget keresek” űrlapon önéletrajzukat és szakmai tapasztalataikat is megoszthatják.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a csatlakozás nem jelent semmilyen politikai vagy szervezeti tagságot, a kezdeményezés nem állásközvetítő szolgáltatás, és a jelentkezés sem jelent automatikus állásajánlatot. Ugyanakkor célja, hogy a közösségen belüli kapcsolatok, szakmai együttműködések és új lehetőségek létrejöttét elősegítse.

A Szabadság Tér emellett képzésekkel, rendezvényekkel, szakmai programokkal és kapcsolatépítési lehetőségekkel is szeretné segíteni a polgári közösség tagjait. Az alapítvány szerint fontos, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott tudás, tapasztalat és emberi kapcsolatrendszer ne vesszen el, hanem továbbra is a közösség javát szolgálja.

A kezdeményezés mögött álló Polgári Magyarországért Alapítvány szerint a Szabadság Tér hosszú távú célja egy olyan emberi erőforrás-központ létrehozása, amely összeköti a polgári hátország tagjait, segíti az újrakezdést, és megerősíti a közösségi összetartozást.

