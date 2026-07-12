Dulakodássá fajult az ügy: rendőrök vitték el Szabó Bálintot

A volt szegedi önkormányzati képviselőt, Szabó Bálintot egy farmerüzlet előtt igazoltatták a rendőrök, csakhogy ezt Szabó kikérte magának, ezért telefonjával kezdte el közvetíteni az eseményeket, amíg egy kisebb dulakodás közben el nem vették tőle a mobilt.

Szabó Bálint korábban is összetűzésbe került a rendőrökkel

Fotó: MW archív

Szabó Bálint dulakodásba keveredhetett

A felvételek szerint komoly vita bontakozott ki az utcán. A volt képviselő folyamatosan azt ismételgette, hogy az intézkedés jogtalan.

Nem, biztosan nem fogok menni. Nagyon őszintén mondom, nem fogok bemenni a rendőrkapitányságra. Nincs élő körözés ellenem

– jelentette ki a korábbi politikus. Állítása szerint annyi történt, hogy egy volt ügyész egy magánvádlásos rágalmazási ügyben érte el a Szegedi Járásbíróságon, hogy körözést adjanak ki ellene.

Nem megyek a Szombathelyi Járásbíróságra. Biztos, hogy nem fogok elmenni Szombathelyre. Kiszedheti a kezemből, meg meg is bilincselhet, nem fogok elmenni a Szombathelyi Járásbíróságra

– ismételgette és nem volt hajlandó letenni a telefont, hiába szólították fel a rendőrök erre.

Az egyenruhások azonban közölték vele, hogy az intézkedés következő lépéseként a közelben parkoló rendőrségi buszhoz fognak menni, és be kell szállnia, amire a volt politikus ismét csak azt mondogatta, hogy nem megy sehová. Ezt követően vélhetően sikerült elvenni a telefonját, a politikus a Blikk értesülése szerint jelenleg elérhetetlen.

Korábban arról is írtunk, hogy a miniszteri kinevezések napján Szabó Bálint műsort rendezett a budai Várban: éles szóváltásba keveredett a Tisza-szimpatizánsokkal, majd megpróbált áttörni a kordonokat és belógni a Karmelita kolostorba. A botrányairól ismert képviselő végül a rendőrökkel is összetűzésbe került, de akkor végül feladta a próbálkozást.

