Szabó Tímea pert nyert Kövér László és a Fidesz ellen Strasbourgban

A Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselője kedden számolt be a döntésről közösségi oldalán. Állítása szerint a bíróság megállapította, hogy Kövér László akkori házelnök és a Fidesz által támogatott parlamenti szankció aránytalan volt.

Szabó Tímea pert nyert Strasbourgban Kövér László és a Fidesz ellen a 10 milliós bírság miatt Fotó: Tumbász Hédi

A döntés egy 2021-es parlamenti akcióhoz kapcsolódik, amikor Szabó Tímea egy, a kínai Fudan Egyetem tervezett budapesti campusára utaló zászlót tartott fel az Országgyűlésben.

A strasbourgi bíróság szerint aránytalan volt a büntetés

Szabó Tímea felidézte, hogy 2021 júniusában egy ülésnapon, napirend előtt mutatta fel a zászlót, miközben szerinte nem zavarta az ülés rendjét. Az akkori levezető elnök, Jakab István jelezte, hogy kezdeményezni fogja az ügy kivizsgálását és a szankció kiszabását.

A volt képviselő szerint Kövér László ezt követően a maximálisan kiszabható összeget, 10 millió forintos büntetést állapított meg vele szemben.

A politikus közlése szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a parlamenti intézkedés sértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkében rögzített véleménynyilvánítási szabadságot.

A döntés szerint a büntetés nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban, és az Országgyűlésnek a fegyelmi jogköre gyakorlásakor is figyelembe kell vennie az arányosság követelményét. Szabó Tímea szerint ez az európai bírósági döntés egyértelműen kimondta, hogy a kiszabott összeg túlzó volt.

A Fudan-ügy miatt tiltakozott a parlamentben

A vita középpontjában a Fudan Egyetem budapesti campusának terve állt. Szabó Tímea szerint a felmutatott, a Fidesz logójával és kínai zászlóval összemontírozott jelkép azt fejezte ki, hogy szerinte a kormány a kínai beruházást a magyar diákok érdekei elé helyezte.

A politikus felidézte, hogy az eredeti Diákváros terve több tízezer magyar hallgatónak biztosított volna megfizethető kollégiumi férőhelyeket Budapesten. Ezzel szemben a kínai beruházás szerinte több száz milliárd forintos projekt lett volna, kínai hitelből és kínai vállalatok részvételével.

Szabó Tímea úgy fogalmazott, hogy a tiltakozások végül sikerrel jártak, és a Fudan-campus terve nem valósult meg az eredeti elképzelések szerint. Hozzátette, hogy a mostani strasbourgi döntés szerinte igazolta akkori fellépését.

A politikus élesen bírálta Kövér Lászlót és a Fideszt is, és úgy vélte, hogy a büntetés a parlamenti véleménynyilvánítás korlátozását jelentette.