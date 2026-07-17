Szakács István ellen ejtették a vádakat

Az ügyészség helyt adott a fellebbezésnek! Ejtették a vádat! Szabad vagyok! – közölte Szakács István. Az influenszer ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult eljárás.

A Fővárosi Főügyészség megvizsgálta a nyomozás iratait és a gyanúsítás elleni panasznak helyt adott, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította – közölte a főügyészség.

A terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult bűnügyben a nyomozó hatóság július 7-én rendelt el kutatást, lefoglalást és motozást. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án Szakács István lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt – idézte fel a vádhatóság.

A főügyészség a nyomozás iratait megvizsgálta és megállapította, hogy

a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsítás közlésére nem kerülhetett volna sor, mert a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn.

Ezért a bejelentett panasznak helyt adott. Ezzel a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt.

A bűncselekmény – nyomozás elrendeléséhez szükséges – úgynevezett egyszerű gyanúja ugyanakkor megállapítható volt, így a kutatás, lefoglalás és motozás elrendeléséhez szükséges feltételek fennálltak. Emiatt a férfi lakóhelyén végrehajtott kényszerintézkedéseket elrendelő határozat elleni panaszt a főügyészség elutasította – tették hozzá.