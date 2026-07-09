Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fővárosi főügyészség

Egészen mást mond Szakács István elfogásáról a főügyészség, mint a Belügyminisztérium

43 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pósfai Gábor belügyminiszter szerint az influenszer ügyében a nyomozóhatóság az ügyészséggel egyeztetve járt el, az őrizetbe vétel pedig a jogszabályok szerint történt. A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint viszont a rendőrség önállóan döntött, és csak utólag tájékoztatta őket arról, hogy Szakács Istvánt elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fővárosi főügyészségkészenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodapósfai gáborszakács istvánbelügyminisztériumrendőrség

A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást hajt végre terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt egy influenszer ellen – közölte a Fővárosi Főügyészség. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken arról tájékoztatta a főügyészséget, hogy nyomozást rendelt el terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint egy influenszer 2026 június végén közzétett videóüzenete volt – olvasható a közleményben, melyet Szakács István tegnapi elfogása után adtak ki.

A főügyészség szerint a rendőrség önállóan döntött Szakács István elfogásáról
A főügyészség szerint a rendőrség önállóan döntött Szakács István elfogásáról (Forrás: Facebook) 

 

A Fővárosi Főügyészség és a rendőrség nem előre egyeztetett

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a nyomozó hatóság, tehát a rendőrség az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre az érdemi eljárási cselekményeket. A rendőrség július 7-én kereste meg a Fővárosi Főügyészséget, és tényként közölte, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni.

Az illetékes ügyész felhívta a nyomozó hatóság figyelmét, hogy

külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.

Szerdán a sajtóhírekre figyelemmel a főügyészség tájékoztatást kért a nyomozó hatóságtól. A rendőrség telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy kutatást tartott az influenszernél és kihallgatták gyanúsítottként. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe.

A büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, a ,,felderítés” során a nyomozó hatóság önállóan jár el. Ez alapján a gyanú megalapozottságának kérdésében önállóan dönt, ügyészi jóváhagyás nem kell hozzá, és ez esetben sem történt ilyen.

A főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje.

A panasz és az ügyiratok csütörtök délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre.

A főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt.

 

A kormányszóvivő sem tudja feloldani az ellentmondást

A kormányszóvivőt a Hír TV kérdezte arról az ellentmondásról, hogy a Belügyminisztérium mást állított Szakács István elfogásáról, mint a főügyészség. A tárca az influenszer elleni intézkedéssel kapcsolatban azt közölte, hogy a rendőrség és az ügyészség együttműködésében állították elő a jobboldali influenszert, csakhogy az ügyészség mindezt cáfolta.

Magyar Éva kormányszóvivő nem tudott magyarázatot adni az esetre. Azt javasolta a Hír TV-nek, hogy forduljanak kérdéseikkel a belügyi tárcához.

 

Valami nem stimmel Szakács István elfogásában

Németh Balázs, a Fidesz képviselője is kommentálta a történteket.

Már most nem kerek a történet Szakács István jobboldali influenszer tegnapi rendőrségi vegzálásával, őrizetbevételével kapcsolatban – mutatott rá a parlamenti képviselő.

Emlékeztetett: a Belügyminisztérium tegnap késő délután, kora este kiadott egy közleményt, hogy a nyomozóhatóság, tehát a rendőrség az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre az érdemi eljárási cselekményeket. Vagyis ezek alapján az ügyészek tudtak mindenről, ehhez képest az ügyészség nemrég közölte, hogy velük érdemben nem egyeztetett a rendőrség.

Éppen itt az ideje, hogy megszólaljon a belügyminiszter, Pósfai Gábor, és elmondja, hogy ő küldte-e rá a rendőröket a jobboldali véleményvezérre azért, mert az influenszer kiállt Orbán Viktor mellett! Vagy parancsot kapott erre a belügyminiszter, esetleg a miniszterelnöktől?

– hangsúlyozta Németh Balázs.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!