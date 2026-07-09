Egészen mást mond Szakács István elfogásáról a főügyészség, mint a Belügyminisztérium

A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást hajt végre terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt egy influenszer ellen – közölte a Fővárosi Főügyészség. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken arról tájékoztatta a főügyészséget, hogy nyomozást rendelt el terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint egy influenszer 2026 június végén közzétett videóüzenete volt – olvasható a közleményben, melyet Szakács István tegnapi elfogása után adtak ki.

A főügyészség szerint a rendőrség önállóan döntött Szakács István elfogásáról (Forrás: Facebook)

A Fővárosi Főügyészség és a rendőrség nem előre egyeztetett

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a nyomozó hatóság, tehát a rendőrség az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre az érdemi eljárási cselekményeket. A rendőrség július 7-én kereste meg a Fővárosi Főügyészséget, és tényként közölte, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni.

Az illetékes ügyész felhívta a nyomozó hatóság figyelmét, hogy

külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.

Szerdán a sajtóhírekre figyelemmel a főügyészség tájékoztatást kért a nyomozó hatóságtól. A rendőrség telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy kutatást tartott az influenszernél és kihallgatták gyanúsítottként. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe.

A büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, a ,,felderítés” során a nyomozó hatóság önállóan jár el. Ez alapján a gyanú megalapozottságának kérdésében önállóan dönt, ügyészi jóváhagyás nem kell hozzá, és ez esetben sem történt ilyen.

A főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje.

A panasz és az ügyiratok csütörtök délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre.

A főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt.