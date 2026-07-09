Egészen mást mond Szakács István elfogásáról a főügyészség, mint a Belügyminisztérium

A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást hajt végre terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt egy influenszer ellen – közölte a Fővárosi Főügyészség. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken arról tájékoztatta a főügyészséget, hogy nyomozást rendelt el terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint egy influenszer 2026 június végén közzétett videóüzenete volt – olvasható a közleményben, melyet Szakács István tegnapi elfogása után adtak ki.
A Fővárosi Főügyészség és a rendőrség nem előre egyeztetett
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a nyomozó hatóság, tehát a rendőrség az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre az érdemi eljárási cselekményeket. A rendőrség július 7-én kereste meg a Fővárosi Főügyészséget, és tényként közölte, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni.
Az illetékes ügyész felhívta a nyomozó hatóság figyelmét, hogy
külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.
Szerdán a sajtóhírekre figyelemmel a főügyészség tájékoztatást kért a nyomozó hatóságtól. A rendőrség telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy kutatást tartott az influenszernél és kihallgatták gyanúsítottként. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe.
A büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, a ,,felderítés” során a nyomozó hatóság önállóan jár el. Ez alapján a gyanú megalapozottságának kérdésében önállóan dönt, ügyészi jóváhagyás nem kell hozzá, és ez esetben sem történt ilyen.
A főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje.
A panasz és az ügyiratok csütörtök délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre.
A főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt.
A kormányszóvivő sem tudja feloldani az ellentmondást
A kormányszóvivőt a Hír TV kérdezte arról az ellentmondásról, hogy a Belügyminisztérium mást állított Szakács István elfogásáról, mint a főügyészség. A tárca az influenszer elleni intézkedéssel kapcsolatban azt közölte, hogy a rendőrség és az ügyészség együttműködésében állították elő a jobboldali influenszert, csakhogy az ügyészség mindezt cáfolta.
Magyar Éva kormányszóvivő nem tudott magyarázatot adni az esetre. Azt javasolta a Hír TV-nek, hogy forduljanak kérdéseikkel a belügyi tárcához.
Valami nem stimmel Szakács István elfogásában
Németh Balázs, a Fidesz képviselője is kommentálta a történteket.
Már most nem kerek a történet Szakács István jobboldali influenszer tegnapi rendőrségi vegzálásával, őrizetbevételével kapcsolatban – mutatott rá a parlamenti képviselő.
Emlékeztetett: a Belügyminisztérium tegnap késő délután, kora este kiadott egy közleményt, hogy a nyomozóhatóság, tehát a rendőrség az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre az érdemi eljárási cselekményeket. Vagyis ezek alapján az ügyészek tudtak mindenről, ehhez képest az ügyészség nemrég közölte, hogy velük érdemben nem egyeztetett a rendőrség.
Éppen itt az ideje, hogy megszólaljon a belügyminiszter, Pósfai Gábor, és elmondja, hogy ő küldte-e rá a rendőröket a jobboldali véleményvezérre azért, mert az influenszer kiállt Orbán Viktor mellett! Vagy parancsot kapott erre a belügyminiszter, esetleg a miniszterelnöktől?
– hangsúlyozta Németh Balázs.