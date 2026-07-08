Orbán Viktor: Már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt

Szintet lépett az önkényuralom – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután szerda hajnalban a rendőrök saját házából vitték el Szakács Istvánt. A Fidesz elnöke megosztotta azt a videót, amely miatt a jobboldali influenszer ellen a hatóság terrorcselekmény előkészületének alapos gyanújával indított eljárást.

Rendőrök vitték el Szakács Istvánt (Forrás: Facebook)

Már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te. Ne hagyjuk!

– hangsúlyozta az előző miniszterelnök a hajnalban a rendőrök által elvitt véleményvezérrel kapcsolatban.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a hírt először Bohár Dániel osztotta meg, kiemelve, hogy Szakács Istvánt mindössze egy közösségi médiás poszt miatt hajnalban hét rendőr házkutatás után elvitte. A véleményvezér felesége később megerősítette, hogy férje nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: „ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni”.

Feleségként ezt felfogni is nehéz. Számomra ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe

– írta a feleség.

Az ügyben a hatóság is megszólalt. Állításuk szerint az ügyben terrorcselekmény előkészületének alapos gyanúja miatt járnak el.

Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy reagált:

a rettegő hatalom ma hajnalban letartóztatta az egyik ismert jobboldali influenszert.

Szakács István délelőtt jelentkezett, és közölte, hogy hazaengedték. Köszönetet mondott mindenkinek, aki kiállt mellette.

Nem Szakács István az első

Nem ez az első eset, hogy az új kormány hivatalba lépése óta jobboldali véleményvezérekkel vagy újságírókkal szemben intézkednek a hatóságok. Júniusban a rendőrök kétszer is megjelentek Bede Zsolt, a Vadhajtások főszerkesztőjének otthonánál. Személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt hallgatták ki, az eljárás során pedig állítása szerint több jogsértés is történt: nem engedték kapcsolatba lépni ügyvédjével, és fiát is jogellenesen tartották vissza, emellett a házkutatás során az ő telefonját és laptopját is lefoglalták.