A Belügyminisztérium közleményben védte meg a Szakács Istvánnal szembeni rendőri intézkedést. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a rendőrség és a nyomozóhatóság önállóan, a jogszabályoknak megfelelően járt el az influenszer ügyében.

A Belügyminisztérium szerint a rendőrség és a nyomozóhatóság jogszerűen járt el Szakács István ügyében (A képen a jobboldali influenszer)

Fotó: Facebook/Szakács István

Szakács István ügyében megszólalt a Belügyminisztérium

Megszólalt a Belügyminisztérium Szakács István őrizetbe vételéről.

A sajtóban a mai napon megjelent hírekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre. A rendőrség és a nyomozóhatóság önállóan, a jogszabályoknak megfelelően jár el

– áll Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi médiás bejegyzésében.

Az ügy előzménye, hogy a rendőrök július 8-án hajnalban jelentek meg Szakács István otthonánál, majd elvitték a jobboldali influenszert. Bohár Dániel azt közölte, hogy Szakácsot egy közösségi médiás poszt miatt vitték el.

Szakács István felesége később azt írta, férje nem követett el erőszakos cselekményt, csak hangot adott felháborodásának. Szakácsot később hazaengedték, majd videóban arról beszélt, hogy szerinte szintet lépett a tiszás önkény. Orbán Viktor is megszólalt az ügyben, és önkényuralomról beszélt.

Fontos videót tett közzé Orbán Viktor

Orbán Viktor újabb bejegyzésben és videóban hívta tüntetésre a támogatóit. A Fidesz csütörtökön 18 órára a Sándor-palota előtt szervez demonstrációt a tiszás önkény ellen, a Sulyok Tamást is érintő alkotmánymódosítás miatt.