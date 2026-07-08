Rendőrök vitték el Szakács Istvánt egy poszt miatt!

A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni. Ma reggel 6 órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet. Feleségként ezt felfogni is nehéz. Számomra ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe.