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rendőr

Rendőrök vitték el Szakács Istvánt egy poszt miatt!

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A hatóság hajnalban jelent meg az influenszer házánál.
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rendőrSzakács Istvánbohár dániel

Rendőrök vitték el Szakács István influenszert és véleményvezért. A hírt Bohár Dániel osztotta meg hivatalos Facebook-oldalán, kiemelve, Szakács Istvánt mindössze egy közösségi médiás poszt miatt vitték el. Ezt követően pedig az influenszer feleségének szavait is közzétette.

Rendőrök vitték el Szakács Istvánt
Rendőrök vitték el Szakács Istvánt Fotó: magnific.com

 

Rendőrök vitték el Szakács Istvánt

Rendőrök vitték el Szakács Istvánt egy poszt miatt! Ma hajnalban 7 rendőr vonult ki hozzá, majd a házkutatás után bevitték

- írta majd Szakács István feleségének szavait idézte:

A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni. Ma reggel 6 órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet. Feleségként ezt felfogni is nehéz. Számomra ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe.

 

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