Rendőrök vitték el Szakács István influenszert és véleményvezért. A hírt Bohár Dániel osztotta meg hivatalos Facebook-oldalán, kiemelve, Szakács Istvánt mindössze egy közösségi médiás poszt miatt vitték el. Ezt követően pedig az influenszer feleségének szavait is közzétette.
Rendőrök vitték el Szakács Istvánt
Rendőrök vitték el Szakács Istvánt egy poszt miatt! Ma hajnalban 7 rendőr vonult ki hozzá, majd a házkutatás után bevitték
- írta majd Szakács István feleségének szavait idézte:
A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni. Ma reggel 6 órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet. Feleségként ezt felfogni is nehéz. Számomra ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe.