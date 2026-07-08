Szakács Istvánt hazaengedték a rendőrök

– Itt tartunk 2026-ban, a tiszás önkény szintet lépett, és ma ezért elrángatott a rendőrség – mondta Szakács István a közösségi oldalára feltöltött új videójában. A hajnalban őrizetbe vett jobboldali véleményvezér azután fordult követőihez, hogy a rendőrök hazaengedték.

Kiengedték Szakács Istvánt (Forrás: Facebook)

Kedves barátaim, itthon vagyok

– közölte. Az influenszer megköszönte a rengeteg aggódó üzenetet, nagyon hálás a rengeteg kiállásért. Külön megköszönte Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének, hogy még ő is kiállt mellette.

A véleményvezér azt ígérte, hamarosan érkezik a részletekkel, de még egy kis időt kért, és leszögezte: nem adja fel.

Ahogy beszámoltunk róla, Szakács István házánál hajnalban jelent meg hét rendőr, majd házkutatás után elvitték. A hírt először Bohár Dániel osztotta meg, kiemelve, hogy Szakács Istvánt mindössze egy közösségi médiás poszt miatt vitték el. Az influenszer felesége később megerősítette, hogy férje nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: „ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni.”

Feleségként ezt felfogni is nehéz. Számomra ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe

– írta a feleség.

Az ügyben a hatóság is megszólalt. Állításuk szerint az ügyben terrorcselekmény előkészületének alapos gyanúja miatt járnak el.

Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy reagált:

a rettegő hatalom ma hajnalban letartóztatta az egyik ismert jobboldali influenszert.

Orbán Viktor is kiállt Szakács István mellett

A korábbi miniszterelnök is kiállt a véleményvezér mellett. Orbán Viktor rámutatott:

szintet lépett az önkényuralom.

„Már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te. Ne hagyjuk!” – írta a Fidesz elnöke. Emlékeztetett: csütörtökön este tüntetést tartanak a Sándor-palotánál a tiszás önkény ellen.