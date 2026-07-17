Szakács István: Görcsbe rándul a gyomrom, ha rendőrautót látok

– Az elmúlt napok eseményei az egész családomat traumatizálták. A feleségem végig erős maradt, de amikor hazaértem, elsírta magát – mondta az Origo megkeresésére Szakács István. Ahogy arról beszámoltunk, a jobboldali influenszer házánál hajnalban jelent meg hét rendőr, majd házkutatás után elvitték, mindössze egy közösségi médiás poszt miatt, amelyben kijelentette: „ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni.”
Az ügy nagy port kavart a közéletben, Orbán Viktor is kiállt a véleményvezér mellett. A korábbi miniszterelnök rámutatott:
szintet lépett az önkényuralom.
„Már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te. Ne hagyjuk!” – írta a Fidesz elnöke. Szakács Istvánt még aznap kiengedték, a Védvonal adott neki jogi képviseletet. A segítségükkel panasszal élt az intézkedés miatt, aminek az ügyészség helyt adott, és megszüntette a gyanúsítást.
Még a gyermekeit sem kímélték
Lapunknak Szakács István felidézte, amikor kiszálltak hozzá rendőrök, először csak poénra vette a helyzetet. – Nevetve kérdeztem őket, hogy elérkezett a diktatúra? Mondtam nekik, hogy kezdődik a koncepciós per, megjött az ÁVH, hülyéskedtem. A rendőrök azonban közölték velem, hogy vegyem komolyan az ügyet, mert terrorcselekménnyel gyanúsítanak. Visszakérdeztem, hogy mivel? Úgy nézek ki, mint egy terrorista? Nézzen már rám, ember! – emlékezett vissza a párbeszédre.
Elmondta, hogy a rendőrök érkezés után az ajtóban azonnal megmotozták, majd megbilincselték, ezt követően ismertették vele, mi fog történni. Házkutatást tartottak, közben felébresztették a gyermekeit, a felesége pedig csak rendőri jelenlét mellett öltözhetett fel. Az ügy azonban nem csak őt és feleségét, hanem gyermekeit is megviselte.
Az osztálycsoportokban írogattak nekik, hogy »mi van, apád terrorista?«
– árulta el.
Szakács István elégtételt akar venni
Szerinte gyermekei az elején még próbáltak kemények maradni, „de pár nap után belőlük is kifakadt, hogy azért elvitték apát a rendőrök”. – Szerintem szörnyű látvány lehetett nekik, hogy megbilincselve, vezetőszáron láttak. Ott álltam a szoba közepén, követett egy rendőr, és végignézték ahogy házkutatást tartanak, betúrnak a személyes dolgaink közé, mindenhová – magyarázta.
Hangsúlyozta: elégtételt akar venni, mert ez egy életre szóló trauma volt.
– Kártérítést szeretnék. Még 2015-ben, a migránsválság idején két hétig főztem a rendőröknek, mert nem volt megfelelő az ellátmányuk. Húslevest, töltött káposztát, paprikás krumplit kolbásszal, sütöttem rántott húst. Mindig becsületes életet éltem, és a rendőrökkel mindig jó kapcsolatom volt. Valószínűleg mostantól, ha elmegy mellettem egy rendőrautó, görcsbe rándul a gyomrom. Soha nem féltem a rendőröktől, most sem félek, de ez egy trauma – mondta.
Kérdésünkre elmondta azt is, ezután is ugyanúgy felvenné a videót, ami miatt bevitték, ugyanakkor kissé óvatosabban fogalmazna. – A rendőrök úgy értelmezték a videót, hogy majd Szakács Pistike 120 kilós, pocakos úriemberként odamegy, felfeszíti a börtönajtót, és minden börtönőrt félreállít – fogalmazott, majd leszögezte:
még egyértelműbben megfogalmazná, hogy kiáll Orbán Viktor mellett.
Szakács István ugyanakkor azt mondta, hogy a történtek ellenére – sőt, részben éppen azok miatt – még elkötelezettebben fog kiállni a jobboldali értékek mellett. – A közösségemtől annyi segítséget, bátorítást és erőt kaptam, hogy tartozom nekik annyival, hogy még jobban kiállok, és még elszántabban fogok küzdeni a demokráciáért és azokért az értékekért, amelyekben hiszünk – jelentette ki.