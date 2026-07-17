Szakács István: Görcsbe rándul a gyomrom, ha rendőrautót látok

– Az elmúlt napok eseményei az egész családomat traumatizálták. A feleségem végig erős maradt, de amikor hazaértem, elsírta magát – mondta az Origo megkeresésére Szakács István. Ahogy arról beszámoltunk, a jobboldali influenszer házánál hajnalban jelent meg hét rendőr, majd házkutatás után elvitték, mindössze egy közösségi médiás poszt miatt, amelyben kijelentette: „ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni.”

Szakács István a rendőri intézkedésről, a házkutatásról és a családját ért megpróbáltatásokról is beszélt az Origónak (Fotó: Mediaworks)

Az ügy nagy port kavart a közéletben, Orbán Viktor is kiállt a véleményvezér mellett. A korábbi miniszterelnök rámutatott:

szintet lépett az önkényuralom.

„Már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te. Ne hagyjuk!” – írta a Fidesz elnöke. Szakács Istvánt még aznap kiengedték, a Védvonal adott neki jogi képviseletet. A segítségükkel panasszal élt az intézkedés miatt, aminek az ügyészség helyt adott, és megszüntette a gyanúsítást.

Még a gyermekeit sem kímélték

Lapunknak Szakács István felidézte, amikor kiszálltak hozzá rendőrök, először csak poénra vette a helyzetet. – Nevetve kérdeztem őket, hogy elérkezett a diktatúra? Mondtam nekik, hogy kezdődik a koncepciós per, megjött az ÁVH, hülyéskedtem. A rendőrök azonban közölték velem, hogy vegyem komolyan az ügyet, mert terrorcselekménnyel gyanúsítanak. Visszakérdeztem, hogy mivel? Úgy nézek ki, mint egy terrorista? Nézzen már rám, ember! – emlékezett vissza a párbeszédre.

Elmondta, hogy a rendőrök érkezés után az ajtóban azonnal megmotozták, majd megbilincselték, ezt követően ismertették vele, mi fog történni. Házkutatást tartottak, közben felébresztették a gyermekeit, a felesége pedig csak rendőri jelenlét mellett öltözhetett fel. Az ügy azonban nem csak őt és feleségét, hanem gyermekeit is megviselte.

Az osztálycsoportokban írogattak nekik, hogy »mi van, apád terrorista?«

– árulta el.

Szakács István elégtételt akar venni

Szerinte gyermekei az elején még próbáltak kemények maradni, „de pár nap után belőlük is kifakadt, hogy azért elvitték apát a rendőrök”. – Szerintem szörnyű látvány lehetett nekik, hogy megbilincselve, vezetőszáron láttak. Ott álltam a szoba közepén, követett egy rendőr, és végignézték ahogy házkutatást tartanak, betúrnak a személyes dolgaink közé, mindenhová – magyarázta.

Hangsúlyozta: elégtételt akar venni, mert ez egy életre szóló trauma volt.

– Kártérítést szeretnék. Még 2015-ben, a migránsválság idején két hétig főztem a rendőröknek, mert nem volt megfelelő az ellátmányuk. Húslevest, töltött káposztát, paprikás krumplit kolbásszal, sütöttem rántott húst. Mindig becsületes életet éltem, és a rendőrökkel mindig jó kapcsolatom volt. Valószínűleg mostantól, ha elmegy mellettem egy rendőrautó, görcsbe rándul a gyomrom. Soha nem féltem a rendőröktől, most sem félek, de ez egy trauma – mondta.