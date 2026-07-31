„A fogyasztók fogják megfizetni” – szakértők élésen bírálják Magyar Péter válságkezelését

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón az előző kormányt tette felelőssé a kialakult helyzetért, ez azonban nem állja meg a helyét a szakértők szerint. Hortay Olivér közösségi oldalán bírálta Magyar Péter kormányát amiért hetek óta nem tett semmit, miközben tisztában volt a Duna alacsony vízállása által jelentett kockázattal. Palóc André szintén a válságkezelést kritizálta, valamint a miniszterelnök megoldási terveinek a visszásságait is hangsúlyozta.

A szakértők szerint a Magyar Péter és a kormány nem készült fel a válságra

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Mint arról az Origo is beszámolt, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőművet le kell kapcsolni, ezzel pedig az ország energiaellátása komolyan megnehezül. Habár Magyar Péter a mai sajtótájékoztatóján többször is a korábbi kormányt tette felelőssé a kialakult helyzetért, azonban Hortay Olivér szerint ez álságos, miután hetek óta lehetett tudni az alacsony vízállás jelentette kockázatokról.

Aki látott már előrejelzést, az tudja, hogy a becslések nem pontszerűek, hanem intervallumokat és valószínűségeket tartalmaznak. Ahogyan közelítünk egy adott időponthoz, úgy a prognózis egyre szűkebb intervallumot, egyre magasabb valószínűséggel képes megbecsülni. A jelenleg zajló forgatókönyvről tehát a kormány vélhetően hetek óta tudott és azt is látta, hogy a megvalósulásának az esélye napról napra növekszik

– fogalmazott a szakértő.

Ennél azonban vannak aggasztóbb problémák is. Hortay szerint ugyanis nehezen lehet elhinni a jelenlegi kormánynak, hogy elkötelezett lenne az atomenergia iránt. „Az Energiaügyi Minisztérium villamosításért felelős helyettes államtitkára, Bart István, például a magyar atomenergiaellenes lobbi korábbi vezetője »az Energiaklub nevű szervezetben, osztrák állami pénzből évekig támadta a paksi bővítést«” – emlékeztetett rá.

Emellett a szakértő szerint a Tisza több, Paksot ellehetetlenítő szankciós csomagot is megszavazott, ráadásul három hónapja arról beszél a kormány, hogy „felülvizsgálja és potenciálisan újratárgyalná a Paks 2 szerződést”, ami azonban minden bizonnyal a beruházás végét is jelentené. Emellett azonban akadnak más problémák is.

„Kapitány István három napja politikai okból szinte teljes vezetőváltást hajtott végre az MVM-ben. Az állami energiavállalat új vezetése ma kezdett, tele van ismeretlen nevekkel, ami nem túl sok jót vetít előre a válságkezelésre nézve” – emelte ki a szakértő.