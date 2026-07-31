„A fogyasztók fogják megfizetni” – szakértők élésen bírálják Magyar Péter válságkezelését

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón az előző kormányt tette felelőssé a kialakult helyzetért, ez azonban nem állja meg a helyét a szakértők szerint. Hortay Olivér közösségi oldalán bírálta Magyar Péter kormányát amiért hetek óta nem tett semmit, miközben tisztában volt a Duna alacsony vízállása által jelentett kockázattal. Palóc André szintén a válságkezelést kritizálta, valamint a miniszterelnök megoldási terveinek a visszásságait is hangsúlyozta.
Mint arról az Origo is beszámolt, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőművet le kell kapcsolni, ezzel pedig az ország energiaellátása komolyan megnehezül. Habár Magyar Péter a mai sajtótájékoztatóján többször is a korábbi kormányt tette felelőssé a kialakult helyzetért, azonban Hortay Olivér szerint ez álságos, miután hetek óta lehetett tudni az alacsony vízállás jelentette kockázatokról.
Aki látott már előrejelzést, az tudja, hogy a becslések nem pontszerűek, hanem intervallumokat és valószínűségeket tartalmaznak. Ahogyan közelítünk egy adott időponthoz, úgy a prognózis egyre szűkebb intervallumot, egyre magasabb valószínűséggel képes megbecsülni. A jelenleg zajló forgatókönyvről tehát a kormány vélhetően hetek óta tudott és azt is látta, hogy a megvalósulásának az esélye napról napra növekszik
– fogalmazott a szakértő.
Ennél azonban vannak aggasztóbb problémák is. Hortay szerint ugyanis nehezen lehet elhinni a jelenlegi kormánynak, hogy elkötelezett lenne az atomenergia iránt. „Az Energiaügyi Minisztérium villamosításért felelős helyettes államtitkára, Bart István, például a magyar atomenergiaellenes lobbi korábbi vezetője »az Energiaklub nevű szervezetben, osztrák állami pénzből évekig támadta a paksi bővítést«” – emlékeztetett rá.
Emellett a szakértő szerint a Tisza több, Paksot ellehetetlenítő szankciós csomagot is megszavazott, ráadásul három hónapja arról beszél a kormány, hogy „felülvizsgálja és potenciálisan újratárgyalná a Paks 2 szerződést”, ami azonban minden bizonnyal a beruházás végét is jelentené. Emellett azonban akadnak más problémák is.
„Kapitány István három napja politikai okból szinte teljes vezetőváltást hajtott végre az MVM-ben. Az állami energiavállalat új vezetése ma kezdett, tele van ismeretlen nevekkel, ami nem túl sok jót vetít előre a válságkezelésre nézve” – emelte ki a szakértő.
Magyar Péter emellett Hortay szerint egy ismeretlen beruházás elmaradására hivatkozik és figyelmen kívül hagyja a megvalósult beruházásokat. „Az, hogy Paks kiesése csak a koraesti órákban okoz problémát, annak köszönhető, hogy 2010 és 2026 között kilencezerszeresére, 1 MW-ról 9 GW-ra nőtt a beépített napelemes kapacitás Magyarországon” – nyomatékosította.
Ezzel szemben a szakértő szerint a „Magyar Péter által számonkért, 10 milliárd forintos szivattyús beruházásnak semmilyen nyoma sincs, így nem világos, hogy egyáltalán létező projektről beszél-e a miniszterelnök”.
Bejegyzése végén Hortay egyébként arra is felhívta a figyelmet. hogy „a jelenlegi helyzet is egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza zászlóshajóját jelentő 4000 MW szélerőműre pazarlás állami forrásokat áldozni: ha mostanra megépültek volna, akkor is csak az atomerőmű termelésének ötödét fedezték volna az elmúlt napok időjárási körülményei között”.
Palóc André szerint Magyar Péternek problémás a terve
A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője szintén bejegyzést tett közzé a miniszterelnök sajtótájékoztatója után. Ebben hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban a kormány nem megoldotta a válságot, hanem annak költségeit az iparra és a fogyasztókra hárította. A miniszterelnök importra vonatkozó tervei alapján azonban veszélyes csapdára hívta fel a figyelmet.
Magyar Péter úgy beszél a 3600–3800 megawattos importkapacitásról, mintha az garantált energiatartalék lenne. Pedig a határkeresztező vezetékek műszaki kapacitása nem azonos a ténylegesen elérhető villamosenergiával. Egy egész régiót érintő hőhullámban – amikor máshol is nő a fogyasztás és erőművi kapacitások esnek ki – az import egyszerre válhat drágábbá és bizonytalanabbá
– fogalmazott Palóc.
Emellett a politikus szerint azt is fontos látni, hogy az ipari szereplőktől kért fogyasztáscsökkentés sem ingyen van, hiszen „minden egyes megawattóra mögött elmaradó termelés, kisebb export, alacsonyabb adóbevétel és esetlegesen veszélybe kerülő munkahely áll”.
A Tisza-kormány egyelőre nem megoldotta az energiaválságot, hanem annak költségeit az iparra és a fogyasztókra hárította. Magyar Péternek rendkívüli bejelentések helyett nyilvánosságra kellene hoznia, hogy mekkora importmennyiséget kötöttek le, milyen áron, hány megawatt hazai tartalék áll rendelkezésre, és milyen gazdasági veszteséggel számolnak az ipari korlátozások miatt. Mert az importvezeték nem erőmű, az önkorlátozás pedig nem energiapolitika
– zárta bejegyzését Palóc.