Milliókat költhettek Szalay-Bobrovniczky Kristóf külföldi szállásaira

A sajtóban megjelent cikkek alapján jelentős összegeket fordíthattak Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalos külföldi útjainak szállásköltségeire. Az állítások ugyanakkor több ponton hiányos adatokon, illetve névtelen források közlésein alapulnak, így azokból nem minden részlet rekonstruálható egyértelműen.
Csaknem 1,6 millió forint lehetett a madridi szállása
Szalay-Bobrovniczky Kristóf első NATO-csúcsára Madridba utazott, ahol a delegáció a Mandarin Oriental Ritz luxusszállodában kapott elhelyezést – derül ki a 24.hu által kikért minisztériumi adatokból.
A teljes küldöttség két éjszakás szállása állítólag 9,57 millió forintba került, ebből a volt miniszteré 1,596 millió forintot tett ki.
A kormánytisztviselők külföldi szállásfoglalására vonatkozó szabályozás bizonyos tisztségviselők esetében hozzávetőleg 140–150 ezer forintos keretet határoz meg, amelyet azonban külön indoklással felül lehet írni. A közölt adatokból nem derül ki, hogy pontosan kik tartoztak a delegációhoz, illetve milyen protokolláris, biztonsági vagy szervezési szempontok alapján választották ki a szállodát.
Szalay-Bobrovniczky négy év alatt 35 ország 51 városában járt, 90 útjából pedig 78 alkalommal honvédségi repülőgéppel utazott.
A repülések költsége nem ismert, mivel ezekről nem a Honvédelmi Minisztérium rendelkezik az adatokkal.
Egyetlen isztambuli éjszaka 4,3 millió forintba kerülhetett
Szalay-Bobrovniczky és egy, a Honvédelmi Minisztériumban dolgozó vezető 2025 decemberében az isztambuli Four Seasons Hotelben szállt meg – állt a HVG cikkében. Kettejük egyetlen éjszakás elhelyezése állítólag összesen 4,3 millió forintba került.
Egy névtelen forrás úgy nyilatkozott, hogy egyikük a „Palace Bosphorus” lakosztályt választhatta. Ezt azonban a volt miniszter nem erősítette meg, és a nyilvánosságra került információk sem bizonyítják, hogy valóban ilyen lakosztályt foglaltak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt közölte:
Az eseményt nem a Honvédelmi Minisztérium szervezte. A szállásköltségek egy részét a török vendéglátó fél, másik részét pedig a KKM fizette.”
A válaszból nem derült ki, hogy a 4,3 millió forintos összegből pontosan mennyit állt a török fél, és mekkora rész jutott a Külgazdasági és Külügyminisztériumra. Így az sem állapítható meg egyértelműen, hogy a szállás mekkora kiadást jelentett a magyar költségvetésnek.
Szalay-Bobrovniczky napidíjat is felvette
Az Index szerint a volt honvédelmi miniszter külföldi útjai során – egy tusványosi látogatás kivételével – minden alkalommal felvette a tisztségviselőknek járó, napi 40 eurós, megközelítőleg 15 ezer forintos napidíjat, ami egyébként a hivatalos kiküldetéshez kapcsolódó, jogszerűen igénybe vehető juttatás.