Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy fotóval jelentette be: Bóka János a Fidesz új frakcióvezetője

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Milliókat költhettek Szalay-Bobrovniczky Kristóf külföldi szállásaira

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sajtóértesülések szerint több alkalommal is milliókba került a volt honvédelmi miniszter külföldi elhelyezése. A nyilvánosságra került adatokból ugyanakkor nem minden esetben állapítható meg, pontosan kik tartoztak Szalay-Bobrovniczky Kristóf delegációjához, mi indokolta a szálláshely kiválasztását, illetve a teljes összegből mennyit fizetett a magyar állam.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovnicky KristófköltségNATO-csúcstalálkozóMadridszállásIsztambulluxusszálloda

A sajtóban megjelent cikkek alapján jelentős összegeket fordíthattak Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalos külföldi útjainak szállásköltségeire. Az állítások ugyanakkor több ponton hiányos adatokon, illetve névtelen források közlésein alapulnak, így azokból nem minden részlet rekonstruálható egyértelműen.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszteri utazásai naponta milliókba kerülhettek (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Csaknem 1,6 millió forint lehetett a madridi szállása

Szalay-Bobrovniczky Kristóf első NATO-csúcsára Madridba utazott, ahol a delegáció a Mandarin Oriental Ritz luxusszállodában kapott elhelyezést – derül ki a 24.hu által kikért minisztériumi adatokból. 

A teljes küldöttség két éjszakás szállása állítólag 9,57 millió forintba került, ebből a volt miniszteré 1,596 millió forintot tett ki. 

A kormánytisztviselők külföldi szállásfoglalására vonatkozó szabályozás bizonyos tisztségviselők esetében hozzávetőleg 140–150 ezer forintos keretet határoz meg, amelyet azonban külön indoklással felül lehet írni. A közölt adatokból nem derül ki, hogy pontosan kik tartoztak a delegációhoz, illetve milyen protokolláris, biztonsági vagy szervezési szempontok alapján választották ki a szállodát.

Szalay-Bobrovniczky négy év alatt 35 ország 51 városában járt, 90 útjából pedig 78 alkalommal honvédségi repülőgéppel utazott. 

A repülések költsége nem ismert, mivel ezekről nem a Honvédelmi Minisztérium rendelkezik az adatokkal.

Üzenet Isztambulból: a magyar–török védelmi partnerség sokkal több, mint egyszerű együttműködés

Egyetlen isztambuli éjszaka 4,3 millió forintba kerülhetett

Szalay-Bobrovniczky és egy, a Honvédelmi Minisztériumban dolgozó vezető 2025 decemberében az isztambuli Four Seasons Hotelben szállt meg – állt a HVG cikkében. Kettejük egyetlen éjszakás elhelyezése állítólag összesen 4,3 millió forintba került.

Egy névtelen forrás úgy nyilatkozott, hogy egyikük a „Palace Bosphorus” lakosztályt választhatta. Ezt azonban a volt miniszter nem erősítette meg, és a nyilvánosságra került információk sem bizonyítják, hogy valóban ilyen lakosztályt foglaltak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt közölte:

 Az eseményt nem a Honvédelmi Minisztérium szervezte. A szállásköltségek egy részét a török vendéglátó fél, másik részét pedig a KKM fizette.”

A válaszból nem derült ki, hogy a 4,3 millió forintos összegből pontosan mennyit állt a török fél, és mekkora rész jutott a Külgazdasági és Külügyminisztériumra. Így az sem állapítható meg egyértelműen, hogy a szállás mekkora kiadást jelentett a magyar költségvetésnek.

Szalay-Bobrovniczky napidíjat is felvette

Az Index szerint a volt honvédelmi miniszter külföldi útjai során – egy tusványosi látogatás kivételével – minden alkalommal felvette a tisztségviselőknek járó, napi 40 eurós, megközelítőleg 15 ezer forintos napidíjat, ami egyébként a hivatalos kiküldetéshez kapcsolódó, jogszerűen igénybe vehető juttatás. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!