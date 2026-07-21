Milliókat költhettek Szalay-Bobrovniczky Kristóf külföldi szállásaira

A sajtóban megjelent cikkek alapján jelentős összegeket fordíthattak Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalos külföldi útjainak szállásköltségeire. Az állítások ugyanakkor több ponton hiányos adatokon, illetve névtelen források közlésein alapulnak, így azokból nem minden részlet rekonstruálható egyértelműen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszteri utazásai naponta milliókba kerülhettek (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Csaknem 1,6 millió forint lehetett a madridi szállása

Szalay-Bobrovniczky Kristóf első NATO-csúcsára Madridba utazott, ahol a delegáció a Mandarin Oriental Ritz luxusszállodában kapott elhelyezést – derül ki a 24.hu által kikért minisztériumi adatokból.

A teljes küldöttség két éjszakás szállása állítólag 9,57 millió forintba került, ebből a volt miniszteré 1,596 millió forintot tett ki.

A kormánytisztviselők külföldi szállásfoglalására vonatkozó szabályozás bizonyos tisztségviselők esetében hozzávetőleg 140–150 ezer forintos keretet határoz meg, amelyet azonban külön indoklással felül lehet írni. A közölt adatokból nem derül ki, hogy pontosan kik tartoztak a delegációhoz, illetve milyen protokolláris, biztonsági vagy szervezési szempontok alapján választották ki a szállodát.

Szalay-Bobrovniczky négy év alatt 35 ország 51 városában járt, 90 útjából pedig 78 alkalommal honvédségi repülőgéppel utazott.

A repülések költsége nem ismert, mivel ezekről nem a Honvédelmi Minisztérium rendelkezik az adatokkal.