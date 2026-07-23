Szentkirályi Alexandra elítélte, hogy leköpték Magyar Pétert

Egy férfi – úriembernek nem nevezném, az nem tesz ilyet – leköpött az utcán – írta Magyar Péternek közösségi oldalán a fideszes képviselő a kormányfőt ért tegnapi incidens kapcsán. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: vele is megtörtént, fényes nappal, a Parlament előtt.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

A Fidesz képviselője rámutatott, hogy a miniszterelnök az ügy kapcsán fideszes felbujtókról beszél, de néhány botrányos esetre érdemes felhívni a figyelmet:

Nem az én frakciótársam k*va anyázta le a te képviselődet.

Nem az én frakciótársaim tesznek vállalhatatlan megjegyzéseket a tiszás képviselőhölgyek megjelenésére, minősítik anyaságukat.

Nem mi harsogjuk látástól vakulásig, hogy mindenki, aki a Tisza soraiban ül, maffiózó, tróger, bűnöző, hogy börtönben a helyük.

„Ezekkel nincs probléma, ugye?! Belefér a működő és emberséges ország képébe?!” – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: „nem mi vagyunk azok, akik gyűlöletre biztatnak. Te, Ti teszitek ezt minden nap. Úriember ilyet sem csinál.”

Magyar Péter nem tesz feljelentést

A miniszterelnök az eset után megértést és vigasztalást kért azoknak, akik a bennük felgyülemlett feszültséget nem tudják levezetni. Szerinte nem ők okolhatók azért, mert gyűlölet van a szívükben, hanem az a propaganda, amelyet az előző kormányzat közpénzen folytatott.

– De szerencsére ennek is egyre kevésbé van nyoma Magyarországon, és jó úton haladunk egy emberséges és működő Magyarország felé – jelentette ki Magyar Péter, aki úgy döntött, a történtek miatt nem tesz feljelentést.

Feljelentést tett viszont a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István, aki az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordult.

Szentkirályi Alexandra hasonló támadást élt át

A fideszes politikus májusban számolt be róla, hogy az Országházból a Jászai Mari tér felé sétált, amikor néhány tíz méterre az épülettől egy kutyáját sétáltató férfi futott vele szembe, majd

leköpte és sértő szavakkal illette.

Szentkirályi Alexandra azt mondta, az eset teljesen váratlanul érte, ezért nem is tudott érdemben reagálni, egyszerűen továbbment.