Szentkirályi Alexandra szerint súlyos következményei lehetnek annak, hogy Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását. A politikus úgy fogalmazott, amikor a jog helyébe „a leplezetlen politikai akarat” lép, akkor kezdődik az önkény.

Szentkirályi Alexandra Sulyok Tamás eltávolításáról: „Az önkény akkor kezdődik, amikor a jog helyébe a politikai akarat lép”

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán reagált arra, hogy Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, amely megszünteti hivatalban lévő köztársasági elnöki megbízatását.

A politikus szerint a köztársasági elnök politikai nyomásra történt eltávolítása olyan határátlépés, amelyre a rendszerváltoztatás óta nem volt példa.

Szentkirályi Alexandra szerint veszélybe kerülhet az alkotmányos rend

Szentkirályi Alexandra azt írta, hogy sokan még nem érzik, milyen jelentős változások zajlanak Magyarországon.

„Amikor a jog helyébe a leplezetlen politikai akarat lép, akkor az önkény kezdődik” – fogalmazott.

A politikus szerint a felelősség Magyar Pétert és a Tisza Pártot terheli, akik szerinte politikai célokat helyeznek az alkotmányos intézmények függetlensége elé.

Úgy véli, ha egy ilyen döntést meg lehet hozni a köztársasági elnökkel szemben, akkor később másokkal szemben is alkalmazható lehet.

„Egy jogállamban nincs olyan politikai cél, amely felülírhatja az alkotmányos intézmények függetlenségét” – írta.

„Magyarország többet érdemel”

Szentkirályi Alexandra szerint a történelem azt mutatja, hogy az önkény nem egyik napról a másikra válik mindenki számára nyilvánvalóvá, hanem fokozatosan épül fel, egyre több határt átlépve.

A politikus úgy fogalmazott, hogy egy ország nem lehet erős, ha alapvető alkotmányos intézményeit politikai célok eszközévé teszik.

„Magyarország többet érdemel annál, mint hogy a hatalomvágy felülírja a tiszteletet, a jogot és a nemzeti egységet” – írta.

Hangsúlyozta: álláspontjuk szerint nem a káoszban, hanem a rendben hisznek, és a demokratikus keretek, az alkotmányos rend, valamint Magyarország stabilitásának védelmét tartják elsődlegesnek.