Szentkirályi Alexandra Sulyok Tamás eltávolításáról: „Az önkény akkor kezdődik, amikor a jog helyébe a politikai akarat lép”

Szentkirályi Alexandra szerint súlyos következményei lehetnek annak, hogy Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását. A politikus úgy fogalmazott, amikor a jog helyébe „a leplezetlen politikai akarat” lép, akkor kezdődik az önkény.
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán reagált arra, hogy Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, amely megszünteti hivatalban lévő köztársasági elnöki megbízatását.
A politikus szerint a köztársasági elnök politikai nyomásra történt eltávolítása olyan határátlépés, amelyre a rendszerváltoztatás óta nem volt példa.
Szentkirályi Alexandra szerint veszélybe kerülhet az alkotmányos rend
Szentkirályi Alexandra azt írta, hogy sokan még nem érzik, milyen jelentős változások zajlanak Magyarországon.
„Amikor a jog helyébe a leplezetlen politikai akarat lép, akkor az önkény kezdődik” – fogalmazott.
A politikus szerint a felelősség Magyar Pétert és a Tisza Pártot terheli, akik szerinte politikai célokat helyeznek az alkotmányos intézmények függetlensége elé.
Úgy véli, ha egy ilyen döntést meg lehet hozni a köztársasági elnökkel szemben, akkor később másokkal szemben is alkalmazható lehet.
„Egy jogállamban nincs olyan politikai cél, amely felülírhatja az alkotmányos intézmények függetlenségét” – írta.
„Magyarország többet érdemel”
Szentkirályi Alexandra szerint a történelem azt mutatja, hogy az önkény nem egyik napról a másikra válik mindenki számára nyilvánvalóvá, hanem fokozatosan épül fel, egyre több határt átlépve.
A politikus úgy fogalmazott, hogy egy ország nem lehet erős, ha alapvető alkotmányos intézményeit politikai célok eszközévé teszik.
„Magyarország többet érdemel annál, mint hogy a hatalomvágy felülírja a tiszteletet, a jogot és a nemzeti egységet” – írta.
Hangsúlyozta: álláspontjuk szerint nem a káoszban, hanem a rendben hisznek, és a demokratikus keretek, az alkotmányos rend, valamint Magyarország stabilitásának védelmét tartják elsődlegesnek.