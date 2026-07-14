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Kármán András

Bejelentést tett a kormány, lecserélte a Szerencsejáték Zrt. vezetését

26 perce
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Több igazgatósági tag visszahívásáról és új vezetők kinevezéséről döntött Kármán András. A Szerencsejáték Zrt. igazgatóságának élére dr. Olajos Marcell került, a változások július 15-től lépnek hatályba.
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Kármán AndrásSzerencsejáték Zrt.Pénzügyminisztérium

„A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választottam dr. Olajos Marcellt. Szintén az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán” – adta hírül közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Kármán András még június 30-án mentette fel a vállalt elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. Az irányítást akkor átmenetileg a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila vette át.

Bejelentést tett Kármán András, lecserélte a Szerencsejáték Zrt. vezetését (Forrás: Facebook)
Bejelentést tett Kármán András, lecserélte a Szerencsejáték Zrt. vezetését (Forrás: Facebook)

Átalakul a Szerencsejáték Zrt. vezetése

A pénzügyminiszter bejegyzésében az is olvasható, hogy most visszahívta az igazgatóságból

  • Rédey Krisztinát, 
  • Ágostházy Szabolcs Imrét, 
  • Bordás Gábort,
  • és Illés-Puka Zsófiát is.

„Egyben tudomásul veszem, hogy dr. Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról” – tette hozzá. Kármán András azt írta, valamennyi változás július 15-től hatályos, és a Társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított. „A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen” – zárta bejegyzését a tárcavezető.


 

 

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