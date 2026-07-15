Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bejelentette, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, miután nemzetközi vezetői pozíciót vállalt a BYD vállalatcsoportnál.

Szijjártó Péter - Fotó: Facebook

A volt külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, már benyújtotta parlamenti mandátumáról szóló lemondását.

Szijjártó Péter a BYD-nál folytatja

Döntését azzal indokolta, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, egyben a világ vezető új energiájú járműgyártója. Közlése szerint a mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként folytatja munkáját.

A bejelentés alapján a politikus ezzel lezárja országgyűlési képviselői tevékenységét, és a jövőben a BYD nemzetközi vezetői csapatának tagjaként dolgozik tovább. A kinevezéssel kapcsolatos további részleteket egyelőre nem ismertette.