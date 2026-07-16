Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt

Magyar Péter durván beleszállt a szegedi gyárát építő BYD frissen kinevezett globális vezetőjébe, Szijjártó Péterbe a csütörtöki kormányzati tájékoztatón. A kormányfő kijelentései már túlmutattak a politikai és erkölcsi bírálaton: olyan jogszabály-módosítást helyezett kilátásba, amely közvetlenül érintheti a volt külgazdasági és külügyminiszter új állását.

Magyar Péter közölte, hogy kiterjesztenék a volt kormányzati tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat – ezzel célba véve Szijjártó Pétert (Fotó: Ladóczki Balázs)

Magyar Péter már Szijjártó Péter új állását is ellehetetlenítené

Magyar Péter újságírói kérdésre közölte, hogy kiterjesztenék a volt kormányzati tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. Szavai alapján az sem kizárt, hogy Szijjártó Péter végül nem foglalhatja el a BYD-nál neki szánt vezetői pozíciót.

Nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul”

– fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte a politikában is szükség lenne a versenyszférából ismert úgynevezett „cooling period” bevezetésére. Ez egy meghatározott átmeneti időszakra korlátozná, hogy egy korábbi tisztségviselő olyan vállalatnál helyezkedjen el, amellyel kormányzati munkája során kapcsolatban állt. A kormányfő úgy véli, aggályos, hogy Szijjártó Péter annál a vállalatnál kapott vezetői pozíciót, amelynek magyarországi terjeszkedését külügyminiszterként aktívan támogatta. Magyar Péter szerint ez már a korrupció gyanúját is felveti.