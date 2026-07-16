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Szijjártó Péter

Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt

1 órája
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Magyar Péter olyan összeférhetetlenségi szabályok bevezetését helyezte kilátásba, amelyek megakadályozhatják a volt magyar külügyminisztert abban, hogy elfoglalja új vezetői pozícióját a BYD-nál. A miniszterelnök szerint Szijjártó Péter kinevezése korrupciógyanút vet fel, és a kínai óriásvállalat magyarországi beruházásáért járó utólagos „hálaként” is értelmezhető.
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Szijjártó PéterfenyegetésösszeférhetetlenségBYDátvilágításMagyar Péter

Magyar Péter durván beleszállt a szegedi gyárát építő BYD frissen kinevezett globális vezetőjébe, Szijjártó Péterbe a csütörtöki kormányzati tájékoztatón. A kormányfő kijelentései már túlmutattak a politikai és erkölcsi bírálaton: olyan jogszabály-módosítást helyezett kilátásba, amely közvetlenül érintheti a volt külgazdasági és külügyminiszter új állását.

Szijjártó Péter
Magyar Péter közölte, hogy kiterjesztenék a volt kormányzati tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat – ezzel célba véve Szijjártó Pétert (Fotó: Ladóczki Balázs)

Magyar Péter már Szijjártó Péter új állását is ellehetetlenítené

Magyar Péter újságírói kérdésre közölte, hogy kiterjesztenék a volt kormányzati tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. Szavai alapján az sem kizárt, hogy Szijjártó Péter végül nem foglalhatja el a BYD-nál neki szánt vezetői pozíciót.

Nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul” 

– fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte a politikában is szükség lenne a versenyszférából ismert úgynevezett „cooling period” bevezetésére. Ez egy meghatározott átmeneti időszakra korlátozná, hogy egy korábbi tisztségviselő olyan vállalatnál helyezkedjen el, amellyel kormányzati munkája során kapcsolatban állt. A kormányfő úgy véli, aggályos, hogy Szijjártó Péter annál a vállalatnál kapott vezetői pozíciót, amelynek magyarországi terjeszkedését külügyminiszterként aktívan támogatta. Magyar Péter szerint ez már a korrupció gyanúját is felveti.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter még 2023 végén jelentette be, hogy a BYD Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter

Utólagos „hálát” emlegetett a miniszterelnök

Magyar Péter azt állította, hogy a BYD különböző formákban mintegy 300 milliárd forintnyi állami támogatást kapott az Orbán-kormány idején. Szijjártó kinevezését a korábbi miniszter segítségének „túl nyilvános meghálálásaként” értékelte.

A miniszterelnök ugyanakkor azt mondta, Szijjártó új állása önmagában nem befolyásolja a BYD és a magyar kormány kapcsolatát. Hozzátette: amennyiben a vállalat befizeti az adókat és teljesíti a vállalásait, a kabinet örül a magyarországi jelenlétének. Magyar Péter már szerdán is kemény támadást intézett Szijjártó ellen. 

Közösségi oldalán azt állította, hogy a volt külügyminiszter korábban is külföldi érdekeket képviselt, mostantól pedig szerinte ugyanazért a munkáért már nem a magyar emberek, hanem a „tényleges munkáltatója” fizeti majd.

A korrupciógyanú emlegetése ugyanakkor egyelőre politikai vád, annak megalapozottságát hatósági eljárás nem állapította meg.

Megbicsaklik Magyar Péter érvelése?

Magyar Péter érvelését jelentősen árnyalja, hogy Szijjártó Péter új munkaköre a hírek szerint nem kapcsolódik sem a BYD magyarországi működéséhez, sem az európai piachoz. Feladatai elsősorban Latin-Amerikára és Közép-Ázsiára terjedhetnek ki.

Bár a kínai konszern európai központja Budapesten működik, Szijjártó nem a magyarországi vagy az európai részleggel, hanem közvetlenül a sencseni központú BYD Globallal szerződött – írta meg a Blikk. Munkája miatt várhatóan szoros kapcsolatot tart majd a vállalat kínai vezetőivel, Magyarországról azonban értesülések szerint nem költözik el. A nemzetközi vezetői pozíció a miniszteri fizetésnél lényegesen magasabb javadalmazással járhat. 

A hasonló nagyvállalatoknál ezen a szinten a havi fizetés becslések szerint elérheti a 20–30 millió forintot, amelyhez jelentős éves bónuszok társulhatnak. 

Szijjártó képviselői és miniszteri javadalmazása ezzel szemben 2025-ben összesen havi bruttó 4,5–5 millió forint körül alakult.

Szijjártó kulcsszerepet játszott a BYD szegedi beruházásának előkészítésében

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterként 2023 decemberében jelentette be, hogy a BYD Szegeden építi fel első európai személyautógyárát. A vállalat igazgatóságának döntését a BYD és a Nemzeti Befektetési Ügynökség között lezajlott 224 tárgyalási forduló előzte meg. 

A Telex értesülései szerint a volt külügyminisztert az április 12-i választás után több nemzetközi nagyvállalat is megkereste, mielőtt elfogadta a BYD ajánlatát. A lap úgy tudja, hogy a megállapodást hosszabb tárgyalássorozat előzte meg. Szijjártó Péter pedig július 15-én közölte a nyilvánossággal, hogy a BYD  külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként folytatja karrierjét.

Össztűz alá vették a volt külügyminisztert

Kemény kritikát és fenyegetést fogalmazott meg Velkey György László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Miközben gratulált Szijjártó új pozíciójához, közölte, hogy folytatják a minisztériumi átvilágításokat, és minden korábbi szerződést, döntést, valamint elköltött adóforintot megvizsgálnak. Külön kitért arra, hogy miként költhetett el a volt miniszter néhány év alatt csaknem ötmilliárd forintot magángépek bérlésére.

Szijjártó átigazolását Vályi István autós tartalomgyártó is gúnyos megjegyzésekkel kommentálta. Azt mondta, ha a BYD Oroszországban akar gyárat nyitni, akkor megfelelő embert talált, bár szerinte kérdéses, hogy Szijjártónak ott „felveszik-e még a telefont”.

Magyar Péter kijelentése után azonban a történet fő kérdése már nem az, hogy mit gondol a Tisza Szijjártó Péter új munkájáról. Sokkal inkább az, hogy a kormány valóban általános, mindenkire egyformán vonatkozó összeférhetetlenségi szabályt készít-e, vagy egy konkrét politikai ellenfél már bejelentett munkavállalását próbálja jogszabályi eszközökkel megakadályozni. Az is kérdéses, mennyire állnak meg Magyar Péter érvei a lábukon, ha bebizonyosodik, hogy Szijjártó új tevékenységének valóban nincs köze sem a BYD magyarországi működéséhez, sem az európai piachoz.

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