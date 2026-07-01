„Jól lehet azzal hergelni az embereket, hogy Szijjártó Péter sokat utazott”

Szijjártó Pétert azzal támadja az új kormány, hogy külügyminiszterként sokat utazott, aminek az összköltsége 2 milliárd forint volt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző rámutatott: ezzel kiválóan lehet hergelni az embereket, és azt az érzetet kelteni, mintha az előző külügyminiszter értelmetlenül utazgatott volna rengeteget.
Az érem másik oldala ugyanakkor az, hogy Szijjártó Péter külföldi tárgyalásainak köszönhetően csak 2025-ben több mint 7 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, ami a mostani 355 forintos euróárfolyammal számolva 2485 milliárd forintnak felel meg
– emelte ki Deák Dániel. Hozzátette: érdemes lesz figyelni, hogy az új külügyminiszter vagy Kapitány István repül-e majd ennyit, és ha nem, akkor mennyi új külföldi beruházás érkezik majd Magyarországra.
Az elemző a kommentek között feltette a kérdést: „Vajon Orbán Anita is ilyen sikeres külügyminiszter lesz?!”