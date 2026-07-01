„Jól lehet azzal hergelni az embereket, hogy Szijjártó Péter sokat utazott”

Szijjártó Pétert azzal támadja az új kormány, hogy külügyminiszterként sokat utazott, aminek az összköltsége 2 milliárd forint volt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző rámutatott: ezzel kiválóan lehet hergelni az embereket, és azt az érzetet kelteni, mintha az előző külügyminiszter értelmetlenül utazgatott volna rengeteget.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az érem másik oldala ugyanakkor az, hogy Szijjártó Péter külföldi tárgyalásainak köszönhetően csak 2025-ben több mint 7 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, ami a mostani 355 forintos euróárfolyammal számolva 2485 milliárd forintnak felel meg

– emelte ki Deák Dániel. Hozzátette: érdemes lesz figyelni, hogy az új külügyminiszter vagy Kapitány István repül-e majd ennyit, és ha nem, akkor mennyi új külföldi beruházás érkezik majd Magyarországra.

Az elemző a kommentek között feltette a kérdést: „Vajon Orbán Anita is ilyen sikeres külügyminiszter lesz?!”