Hibázott a Kontroll, összekeverték Szűcs Gábor fideszes képviselőt egy másik emberrel

„Micsoda szánalmas vergődés!” – így reagált Kontroll egyik bejegyzésére közösségi oldalán Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője. A tiszás hírportál azt írta, „Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő 2023 decemberétől már havi egymillió forintért készíthetett híranyagokat és véleménycikkeket az MTVA-nak. A korábbi Megafon-aktivista nyolc éve szerződött a közmédiával, a megbízási díját pedig több lépcsőben emelték.“

A tiszás Kontroll hírportál talált egy Szűcs Gábor nevű személyt, akinek volt szerződése 2018 óta az MTVA-val, de jobban már nem néztek utána a dolgoknak (Forrás: Szűcs Gábor)

Mindezt pedig arra alapozták, hogy találtak egy Szűcs Gábor nevű személyt, akinek volt szerződése 2018 óta az MTVA-val.

És az a Szűcs Gábor »nyilván« csak én lehetek, hiszen annyira ritka, unikális nevem van, hogy egy magára valamit is adó médiumnak teljesen fölösleges minimálisan is utánanéznie, hogy az adott személy tényleg az-e, akire gondolnak

– mutatott rá, hozzátéve: a cél a lejáratás lett volna, de az eredmény egy tiszás öngól lett.

Ezek az emberek tényleg azon a szinten vannak, hogy ha meglátják valahol leírva a Kovács Zoltán vagy a Szabó Tünde nevet, akkor meg sem fordul a fejükben, hogy talán nem biztos, hogy a volt államtitkárról vagy a képviselőről van szó? Bele sem merek gondolni, mi játszódik le a fejükben, ha Willi Orbán kihagy egy ziccert… örülnek, hogy »az Orbánnak nem sikerült«? Hiszen, nyilván, ha Orbán, akkor a volt miniszterelnök, ugye, kontrollos srácok?

– írta Szűcs Gábor, majd leszögezte: soha nem volt szerződése a közmédiával. „Ha érdekelne bármennyire is, hogy mit firkál Magyar Péter házi sajtója, indíthatnék pert. De nem fogok” – jegyezte meg, majd a miniszterelnök kedvenc mondatával zárta bejegyzését: „Jó vergődést!”