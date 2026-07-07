„Az internet nem felejt” – Takács Péter elővette Magyar Péter ígéretét a gyógyszeráfáról

A gyógyszerek áfájának csökkentése körüli vita újabb fordulatot vett, miután Takács Péter Facebook-bejegyzésében egymás mellé helyezte Magyar Péter kampányban elhangzott kijelentéseit és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelenlegi álláspontját. A volt államtitkár úgy fogalmazott:

Hegedűs Zsolt a Parlamentben; Takács Péter a gyógyszeráfa ügyében bírálta a Tiszát. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az internet nem felejt! Magyar Péter segít emlékeztetni a Tisza-frakció bekiabáló tagjait arra, mit is ígértek az embereknek.”

Takács Péter szerint utólag változott az értelmezés

Takács Péter bejegyzésében felidézte, hogy Magyar Péter a kampány során arról beszélt:

0 százalékra csökkentjük a gyógyszerek áfakulcsát”,

majd hozzátette, hogy ez szerinte egyértelműen minden gyógyszerre – a vényköteles és a recept nélkül kapható készítményekre is – vonatkozott. Ezzel állította szembe Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kijelentését, miszerint kizárólag az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek, illetve a humángyógyászati célú magisztrális készítmények áfája csökken 0 százalékra. A miniszter hangsúlyozta: