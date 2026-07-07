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„Az internet nem felejt” – Takács Péter elővette Magyar Péter ígéretét a gyógyszeráfáról

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A korábbi egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán állította szembe Magyar Péter korábbi kampányígéretét Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter legutóbbi nyilatkozatával a gyógyszerek áfájáról. Takács Péter szerint a Tisza Párt utólag próbálja átértelmezni korábbi vállalását, amely akkor még minden gyógyszerre vonatkozott.
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Takács PéterTisza PártHegedűs ZsoltgyógyszeráfakulcsMagyar Péter

A gyógyszerek áfájának csökkentése körüli vita újabb fordulatot vett, miután Takács Péter Facebook-bejegyzésében egymás mellé helyezte Magyar Péter kampányban elhangzott kijelentéseit és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelenlegi álláspontját. A volt államtitkár úgy fogalmazott: 

Takács Péter
Hegedűs Zsolt a Parlamentben; Takács Péter a gyógyszeráfa ügyében bírálta a Tiszát. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az internet nem felejt! Magyar Péter segít emlékeztetni a Tisza-frakció bekiabáló tagjait arra, mit is ígértek az embereknek.”

Takács Péter szerint utólag változott az értelmezés

Takács Péter bejegyzésében felidézte, hogy Magyar Péter a kampány során arról beszélt: 

0 százalékra csökkentjük a gyógyszerek áfakulcsát”,

majd hozzátette, hogy ez szerinte egyértelműen minden gyógyszerre – a vényköteles és a recept nélkül kapható készítményekre is – vonatkozott. Ezzel állította szembe Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kijelentését, miszerint kizárólag az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek, illetve a humángyógyászati célú magisztrális készítmények áfája csökken 0 százalékra. A miniszter hangsúlyozta: 

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Egyértelmű volt, hogy a vényköteles gyógyszerekről volt szó mind a kampány idején, mind most is.”

Takács Péter szerint azonban a Nemzet Hangja konzultáció kérdése sem tett különbséget a gyógyszerek között, és arra emlékeztetett, hogy a kezdeményezésben szereplő kérdés 90 százalékos támogatást kapott. Úgy véli, a mostani magyarázat nincs összhangban a kampányban elhangzottakkal, ezért úgy fogalmazott: 

Félrevezették a választókat, és sajnálom, hogy ebből az egészségügy sem maradt ki.”

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