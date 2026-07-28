Takács Péter visszavágott Magyar Péternek: Ideje lenne végre a pozíciójához méltó módon viselkedni

Éles vita bontakozott ki a korábbi egészségügyi államtitkár és a miniszterelnök között, miután Takács Péter a hétvégi tusnádfürdői szabadegyetem után ajándékot hagyott Magyar Péter parlamenti dolgozószobájának kilincsén. A beszámolók szerint a csomagban a tusványosi tábor szervezőinek üzenetével egy tusványosi maci, egy S-es méretű férfipóló, egy kitűző vagy hűtőmágnes volt.

Takács Péter a parlamentben (Fotó: Ladóczki Balázs)

Őszintén bízom abban – és ezt most tényleg minden szarkazmus nélkül mondom –, hogy ez a kis motivációs ajándék segíteni fog, hogy előnyére változzon hazánk miniszterelnöke, és elkezd végre a hivatalához méltó módon viselkedni

– írta a fideszes képviselő, utalva rá, hogy a kormányfőt a viselkedése miatt nem hívták meg a Tusnádfürdőn tartott fesztiválra.

Magyar Péter nem hagyta válasz nélkül Takács Péter ajándékát

– Én is készítettem önnek egy ajándékcsomagot. Itt nem tudtam átadni, mert azt mondják, hogy tiltják a szemléltetést. Ez egy Tisza-póló. Egy jól ismert, nem S-es, de XXXXL-es póló – válaszolta a parlamentben a kormányfő, aki egy pólót, egy kötényt, valamint a háziorvostan- és az igazságügyiorvostan-szakvizsga tételsorát kapta a miniszterelnöktől.

Mit várhatunk „Szeretetországtól”, ha a miniszterelnök pár kedves ajándékra ilyen durva sértegetéssel reagál? Csodálkozunk, ha a bullying úgy terjed, mint a futótűz!? Miniszterelnök úr! Önnek az ország első embereként most már nagyobb felelőssége van. Ha tetszik, ha nem – nekem például nem –, de az ön viselkedési normái nagyon sok embert befolyásolnak. Ideje lenne végre példát mutatni és a pozíciójához méltó módon viselkedni

– üzente kedden Takács Péter a közösségi oldalán, és egy videót is megosztott az esetről.