Több ponton is átalakulhat az oktatás – fontos változásokat jelentett be a minisztérium

Felülvizsgálta a tankönyvválasztás bővítését szolgáló pályázatot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM), amelyre a kiadók összesen 826 kiadványt nyújtottak be. A tárca tájékoztatása szerint a pályázatok előértékelése már lezajlott független szakértők bevonásával.

A tankönyvválasztás bővítését célzó pályázatra összesen 826 oktatási kiadvány érkezett a kiadóktól (Forrás: Wikipédia)

A felhívás nem hagyományos tankönyvekre, hanem a közismereti tankönyveket kiegészítő kiadványokra, digitális tananyagokra és egyéb tanulástámogató tartalmakra vonatkozott. A benyújtott anyagok között munkafüzetek, gyakorlófüzetek, feladatgyűjtemények, szöveggyűjtemények, atlaszok, szótárak, tanulói segédletek, digitális feladatbankok és interaktív gyakorlófelületek is szerepelnek – írja a Népszava.

A szabad tankönyvválasztással indokolják a szigort

A minisztérium beszámolója szerint felülvizsgálták azt a négyéves, 45 milliárd forint értékű közbeszerzési keretmegállapodást is, amelyet a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) április végén kötött.

Az OGYM közlése szerint a vizsgálat eredményeként a KELLO és az Alföldi Nyomda lemondott a megállapodásban biztosított kizárólagosságról, továbbá arról is nyilatkozott, hogy a keretösszeg csökkentése miatt nem támaszt követelést az állammal szemben. A tárca szerint ennek köszönhetően a jövőben a megrendelések korlátozás nélkül csökkenthetők.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt célja a pedagógusok szabad tankönyvválasztásának helyreállítása.

Az OGYM közölte, hogy a nyári időszakban folyamatosan zajlik az oktatási rendszer áttekintése és a szükséges intézkedések előkészítése, amelyet szakmai egyeztetések kísérnek.

A tárca emlékeztetett: a tankönyvpályázat mellett

a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás mintegy 400 ezer rászoruló családhoz jut el,

valamint az Országgyűlés elfogadta a pedagógusteljesítmény-értékelési rendszer kivezetéséről szóló javaslatot.

A szakképzésben megszüntetik a kancellári rendszert, a szakképzési centrumok vezetőit pedig pályázat útján választják majd ki. Emellett létrejött a Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság, míg a felsőoktatásban folytatódik a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer átalakítása.