Meghallgatás nélkül döntött és nevezte ki a Tisza a közmédia új, ideiglenes vezetőjét

A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának pedig a magyar embereket kell szolgálnia – erről írt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán bejelentette azt is, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága kinevezte a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást.

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Az átalakítás következő lépéseként az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth Andrást nevezte ki a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjének – közölte Tarr Zoltán a Facebook-oldalán. Tarr Zoltán szerint a közmédiát egy ideiglenes szakmai csapat alakítja majd át (Forrás: Facebook/Tarr Zoltán) Átvilágítás és átalakítás következik Tarr Zoltán hangsúlyozta: a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetést követően, nyílt pályázat útján választják majd ki. A miniszter szerint az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása,

a propaganda megszüntetése,

valamint egy hiteles, független és objektív tájékoztatást nyújtó médium kialakítása.

Mint fogalmazott: a közmédiát nem a kormány vagy a minisztérium alakítja át, hanem az ideiglenes szakmai csapat, amelynek feladata, hogy olyan közszolgálati médiát hozzon létre, amely politikamentesen, szakmai elvek mentén, kizárólag a nyilvánosság érdekeit szolgálja.

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