Petőfi emlékhelyének avatásán üzent Tarr Zoltán: kivizsgálják a határon túli támogatásokat

A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni – hangsúlyozta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter vasárnap az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi-emlékhely avatóünnepségén.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

A Segesvár melletti településen az 1849. július 31-én történt fehéregyházi (más néven segesvári) csata 177. évfordulójára emlékeztek, és

a magyar állami támogatással felújított Petőfi-emlékhely avatóját, az új állandó kiállítás megnyitóját tartották.

A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött az unitárius templomban, ahol Kovács István unitárius püspök mondott imát, majd Szabó László lelkész prédikált.

Kivizsgálják a korábbi támogatásokat

A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tarr Zoltán ünnepi beszédében a támogatáspolitikáról szólva elmondta: az előző évek anyaországi támogatásait meg fogják vizsgálni és visszaélések esetén meg fogják tenni a szükséges jogi intézkedéseket.

A miniszter szerint az előző kormány felhasználta a határon túli magyarokat arra, hogy ideológiai és politikai befolyását kiterjessze.

Bocsánatot kell kérnünk, helyettük is minden egyes megtévesztett – bocsánat a kifejezésért – átvert és rettegésben tartott határon túl élő honfitársunktól

– mondta.

Párbeszédet ígér a kormány

„Mi magunk egyeztetést és párbeszédet, beszélgetéseket ígérünk honfitársainknak, mert ez az, amire az elmúlt esztendőben nem volt lehetőség” – fogalmazott. Hozzátette:

meggyőződése, hogy a felek a beszélgetések útján tudnak jutni ahhoz a közös állásponthoz, amelyre szükség van ahhoz, hogy a magyar nemzetet újra erőssé, bátorrá és bizakodóvá tehessék.

A Petőfi Sándor eltűnését is eredményező fehéregyházi csata kapcsán elmondta: a magyar nemzet minden elnyomó rendszeren, történelmi mélyponton túl tudott lépni, és úgy vélte, 2026 egy új kezdet lehetősége a magyar nemzet előtt.

Az új kiállítás Petőfi emberi oldalát mutatja be

A magyar történelemben számtalan időszak emlékeztet arra, mennyire bátor, szabad és a hazájáért mindenre képes a magyar, és ez a bátorság és szabadság a közös nemzeti alap, mely a legnehezebb időkben is összetartotta a nemzetet és ebből táplálkozik a jövő is, amelyet a jelenlegi kormány építeni akar – mondta.

Arra is kitért, hogy Petőfi Sándort sokan ismerik, de kevesen tudják róla, hogy ki volt valójában, az új állandó kiállítás arra tesz kísérletet, hogy távolabb lépjünk a szobortól, a kultikus szerzőtől, és eltűnésén és halálán keresztül lássuk meg újra életműve nagyságát és értékét.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az előző nemzedékek tagjainak mondott köszönetet, akik akkor is ápolták a Segesvár melletti Petőfi-emlékhelyet, amikor nem voltak eszközök rá vagy épp tilos volt.