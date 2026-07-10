Fontos találkozóról számolt be Tarr Zoltán

A Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel találkozott Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön; a tárca vezetője a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról.

A Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel találkozott Tarr Zoltán / Fotó: Ladóczki Balázs

A Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel találkozott Tarr Zoltán

A bejegyzésben Tarr Zoltán arról írt, a magyarságpolitika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túlon élők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe.

Legyen cél egy olyan felszabadult társadalmi élet, ahol minden közösség megtalálhatja szabadon a maga útját - szemben az előző kormány politikájával, amely egyes szervezeteket kiemelt, felemelt, vazallusává tette, másokat elsüllyesztett, félreállított

- írta a miniszter.

Tarr Zoltán felvetette, vajon a határon túli magyarok elvándorlásához mennyiben járult hozzá, "hogy sokan, különösen a fiatalok, úgy érezték: elfogy a levegő körülöttük".

Ma a Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel volt szerencsém találkozni egy rövid kézfogásra

- tette hozzá.