Tettlegességig fajult a vita a fideszes képviselő és a helyi tiszás politikus között

Tettlegességig fajult a szóváltás Tarnazsadányban a térség országgyűlési képviselője és a helyi tiszás főember között. Pócs János helyszínbejárást tartott a településen a Hír TV stábjának, amelyet azonban látszólag nem szívesen látták a községben. A Hír TV megtalálta azt a férfit, aki leszállította Magyar Péternek a kiskorú Martint. De az illető letagadta, hogy ismeri saját magát.

Decemberben készített egy kiskorú gyermekkel a gyámhatóság beleegyezése nélkül interjút Magyar Péter és Bódis Kriszta. A beszélgetésben Martinnak nevezett fiú a gyermekvédelem problémáit hangsúlyozza. A kampányban lejárató céllal használták fel a kiskorú gyermeket Magyar Péterék – mutatott rá a térség országgyűlési képviselője. Pócs János úgy tudja, hogy Martinnak azóta rosszabbra fordult a sorsa, azonban a Tisza Párt részéről már nem foglalkoznak vele.

Pócs János a Tisza-maffiáról beszélt.

Fotó: Facebook/Pócs János

Tisza-maffia

A Hír TV úgy értesült, hogy tarnazsadányi az a férfi, aki beszervezhette „Martint” Magyar Péteréknek, a csatorna riportere a helyszínen megkereste az illetőt, ám a férfi eljátszotta, hogy nem ismeri saját magát.

A riporter a riportban kiemelte: stábjuk hamar a figyelem középpontjába került, egy autó folyamatosan követte őket.

Egy maffiaközpont a Tiszának Tarnazsadány

– jelentette ki Pócs János, a térség országgyűlési képviselője.

Pócs János úgy tudja, hogy „Martinnak” azóta rosszabbra fordult a sorsa, a Tisza Párt részéről azonban már nem foglalkoznak vele.

A képviselő szerint „a tarnazsadányi maffia vezetője, a tiszás Csík Miklós, aki B. Olivéren keresztül szállította Magyar Péterékhez az interjúalanyt, a kiskorú Martint”.

Mint arról az Origo beszámolt, Panyi Miklós fideszes képviselő vasárnap azt közölte: „a Magyar Péterék által tudatosan és szervezetten végrehajtott, intézetis gyerekeket felhasználó aljas politikai akciókról egyértelműen kijelenthetjük, hogy mind a kamu Zsolti bácsi ügy, mind a 11 éves Martin ügye sötét, maffiaszerű működést igazol”. A politikus szerint a napokban újabb információk kerültek birtokukba mind a két ügyben, s ezek további bűncselekmények elkövetésének gyanúját alapozzák meg”. Mint mondta, hétfőn parlamenti ülés lesz, ami „mindig jó idegállapotba hozza a tiszás politikusokat, de jövő hétre készülünk más meglepetésekkel is”.