A Tisza politikusa „kikotyogta a valóságot”, Rétvári Bence szerint ez az alaptörvény-módosítás célja

Azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből – erről írt közösségi oldalán Rétvári Bence. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből.

Révári Bence szerint a Tisza azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből (Fotó: Mediaworks)

Az Országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az Alaptörvény 17. módosításáról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves – három ciklusra vonatkozó – időkorlátját is. Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyezésében felidézte a tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben „kikotyogta a valóságot” és azt is elismerte értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan.

A Tisza célkeresztjében a Fidesz és a KDNP képviselői

A KDNP frakcióvezetője szerint a tiszás politikus már nem próbálja becsomagolni a javaslatot jól hangzó jogelvekbe, nem a demokrácia erősítésére hivatkozik, nem gyárt ideológiát a döntés mögé, hanem nyersen kimondta, hogy a cél erőszakosan kizárni a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket. Rétvári Bence leszögezte, a Tisza téved, a választók döntése nem örökre szól, hanem négy évre. – Őket nem arra hatalmazták fel, hogy bármit megtegyenek, hanem arra, hogy kormányozzanak jobban, mint a 2022-2026-os ciklusban – tette hozzá.

»A Tiszás önkény« tízezreket vitt az utcára a nyár közepén és ha így folytatják, »lesz ez még több is«.

– emelte ki, utalva a csütörtöki, a Sándor-palotánál tartott tüntetésre.

A kereszténydemokrata politikus megköszönte az államtitkár „nyílt őszinteségét”, majd úgy fogalmazott, ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önkényt építő jogalkotást.