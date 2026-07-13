Jön az alkotmányos anarchia? – jogászprofesszorok szedték ízekre a Tisza Alaptörvény-módosítását

Alkotmányosság a küzdőtéren címmel szervezett beszélgetést a Polgári Magyarország Alapítvány, amelyen a Tisza Alaptörvény-módosítását vették górcső alá jogi szempontból. A beszélgetésen – Lapu Árpád nemzetközi jogász moderálásával – Stumpf István Széchenyi-díjas egyetemi tanár, alkotmányjogász, politológus és Koltay András egyetemi tanár vett részt.

Stumpf István arról beszélt, a Tisza alkotmányos anarchiába vezetheti az országot (Fotó: Mediaworks)

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, ma ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen nagy eséllyel a tiszás többség megszavazza majd az Alaptörvény 17. módosítását. Ennek főbb pontjai:

megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,

a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,

az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,

a sarkalatos törvények körének szűkítése

Az Alaptörvény-módosítás nagy port kavart a közéletben. Több fideszes politikus is keményen reagált, egy tüntetést is tartottak múlt hét csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta.

„Miért nem lehet jogállamot a jogállam ellenében megvalósítani?”

– ezzel a kérdéssel indította a beszélgetést Lapu Árpád. Stump István emlékeztetett, a magyar alkotmányosság hajnalán az Alkotmánybíróság jelentős szerepet töltött be: világossá vált, ha nincs egy legitim intézmény, amely őrködik az alkotmányosság és a normativitás felett, akkor komoly veszélye van az alkotmányos anarchiának. Az Alkotmánybíróság ezért az átmenet idején fontos hivatást teljesített: megpróbálta egyensúlyban tartani a politikai és a jogi konfliktusokat.

Ennek részeként született meg az a tétel is, ha le akarjuk bontani a pártállami rendszert, azt nem lehet alkotmányellenes eszközökkel megtenni

– emelte ki, majd kifejtette: ha egy új rendszer alkotmányellenes módon jön létre, akkor olyan születési rendellenességet hordoz magában, amely később bármikor támadható lesz azzal az érvvel, hogy illegitim vagy jogellenes alapokon nyugszik. – Ezért mondtam alkotmánybíróként is többször, hogy még a kétharmados többség sem tehet meg mindent. A kétharmadnak is vannak alkotmányos korlátai – idézte fel Stumpf István.