Máig nem tudni, ki felel a munkaügyekért a Tisza-kormányban

A Világgazdaság szakszervezeti forrásból úgy értesült, hogy még mindig nincs gazdája a munkaügyeknek a Tisza-kormányban. A bizonytalanság különösen súlyos annak fényében, hogy az elmúlt napokban újabb jelentős elbocsátásokat jelentettek be Magyarországon. Ráadásul, nem ez az egyetlen terület, ahol a kérdéses területért felelős személy nem ismert nyilvánosan.

A Nestlé is elhagyja Magyarországot a Tisza-kormány alatt (Forrás: 123rf.com)

A Tisza-kormány továbbra sem ad válaszokat

A Nestlé Hungária bezárja diósgyőri üzemét, így az év végéig 220 dolgozó veszítheti el a munkáját. Az ISD Power felszámolója további százötven fős csoportos leépítést jelentett be, miközben a Dunaferrből kivált Dunarolling mintegy kétezer munkavállalóját már elbocsátották.

A szakszervezetek május végén nyílt levélben figyelmeztették a kormányt arra, hogy nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi államtitkár.

Az idő sürget, hiszen ősszel megkezdődnek a minimálbér-tárgyalások, ám egyelőre az sem világos, milyen intézményi keretek között zajlanak majd az egyeztetések.

Két hónap után sincs felelőse a munkaügyeknek

A foglalkoztatáspolitika a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz került, Kátai-Németh Vilmos miniszter négy politikai államtitkára közül azonban egyik sem felel külön a területért.

Ehhez képest vagy nem jutott figyelem, vagy nem tekinti a munkavállalók ügyeit társadalmilag fontos kérdésnek az új kormány”

– fogalmazott a Világgazdaság szakszervezeti forrása. Kátai-Németh júniusban ugyan új foglalkoztatáspolitika kialakításáról beszélt, azt azonban nem közölte, ki irányítja majd szakmai és politikai szinten a területet. Nem ad okot bizakodásra, hogy a mostani leépítésekkel közel sem biztos, hogy véget ért a kedvezőtlen folyamat: