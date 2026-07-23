Máig nem tudni, ki felel a munkaügyekért a Tisza-kormányban

A Világgazdaság szakszervezeti forrásból úgy értesült, hogy még mindig nincs gazdája a munkaügyeknek a Tisza-kormányban. A bizonytalanság különösen súlyos annak fényében, hogy az elmúlt napokban újabb jelentős elbocsátásokat jelentettek be Magyarországon. Ráadásul, nem ez az egyetlen terület, ahol a kérdéses területért felelős személy nem ismert nyilvánosan.
A Tisza-kormány továbbra sem ad válaszokat
A Nestlé Hungária bezárja diósgyőri üzemét, így az év végéig 220 dolgozó veszítheti el a munkáját. Az ISD Power felszámolója további százötven fős csoportos leépítést jelentett be, miközben a Dunaferrből kivált Dunarolling mintegy kétezer munkavállalóját már elbocsátották.
A szakszervezetek május végén nyílt levélben figyelmeztették a kormányt arra, hogy nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi államtitkár.
Az idő sürget, hiszen ősszel megkezdődnek a minimálbér-tárgyalások, ám egyelőre az sem világos, milyen intézményi keretek között zajlanak majd az egyeztetések.
Két hónap után sincs felelőse a munkaügyeknek
A foglalkoztatáspolitika a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz került, Kátai-Németh Vilmos miniszter négy politikai államtitkára közül azonban egyik sem felel külön a területért.
Ehhez képest vagy nem jutott figyelem, vagy nem tekinti a munkavállalók ügyeit társadalmilag fontos kérdésnek az új kormány”
– fogalmazott a Világgazdaság szakszervezeti forrása. Kátai-Németh júniusban ugyan új foglalkoztatáspolitika kialakításáról beszélt, azt azonban nem közölte, ki irányítja majd szakmai és politikai szinten a területet. Nem ad okot bizakodásra, hogy a mostani leépítésekkel közel sem biztos, hogy véget ért a kedvezőtlen folyamat:
A következő hónapokban akár gyárbezárási hullám is végigsöpörhet Magyarországon, miközben továbbra sem lehet tudni, ki felel a foglalkoztatáspolitikáért.
Az önkormányzati terület politikai felelőse sem azonosítható
Nemcsak a foglalkoztatáspolitika körül van bizonytalanság.
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium szervezeti szabályzata külön önkormányzati államtitkárral és államtitkársággal számol, ám a közlönyökben nem található olyan kinevezés, amelyből kiderülne, ki tölti be ezt a politikai tisztséget.
Annak ellenére sem, hogy Telex közlése szerint Magyar Péter azt ígérte: amint megtörténik az átadás-átvétel, a Vidékfejlesztési Minisztériumban lesz önkormányzatokért felelős államtitkár, és akkor megkezdődnek a fejlesztések.
Szakmai szinten ugyanakkor van vezetője a területnek: Kivés Zoltán önkormányzati helyettes államtitkárként irányítja az illetékes titkárságot és főosztályokat.
Az azonban továbbra sem világos, hogy ki viseli az önkormányzati ügyek közvetlen politikai felelősségét.
Ez különösen annak fényében érdekes, hogy egy június 25-i miniszteri utasítás már konkrét pénzügyi jogosultságokat telepít a „helyi önkormányzatokért felelős államtitkárhoz”, miközben e poszt betöltője a nyilvános kinevezési határozatokból nem azonosítható.