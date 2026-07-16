Kiderült, kik a Tisza-kormány legnépszerűbb és legmegosztóbb politikusai

Az összes új miniszter ismertségét és népszerűségét mérte fel a Medián júniusi kutatása. A HVG szerint ebből az derült ki, hogy Magyar Péter a legismertebb a Tisza-kormányban - a megkérdezettek csupán 1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri -, de mellette Ruszin-Szendi Romuluszt, Vitézy Dávidot, Orbán Anitát és Kapitány Istvánt is viszonylag sokan ismerik. Emellett a népesség több mint 30 százaléka hallotta már az összes új miniszter nevét.

Ők a Tisza-kormány legnépszerűbb és legmegosztóbb politikusai / Fotó: Hegedüs Róbert

Ők a Tisza-kormány legnépszerűbb és legmegosztóbb politikusai

Az is kiderült, hogy a megválasztott minisztereket többen támogatják, mint ahányan elutasítják. A legnépszerűbbek Magyar Péter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István, de az emberek legalább fele Forsthoffer Ágnest, Ruszin-Szendi Romuluszt és Ruff Bálintot is alkalmasnak tartja fontos politikai szerepre.

Kizárólag azoknak a véleményét figyelembe véve, akik ismerik az adott politikust, kissé már átalakult lista: ebben az esetben Kátai-Németh Vilmost és Vitézy Dávidot kedvelik a legtöbben, az őket ismerők 82-82 százaléka szívesen látja őket politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb pedig a házelnök Forsthoffer Ágnes, aki az őt ismerők 80 százaléka támogatja politikusként.

A legtöbb ellenérzés egyébként Ruszin-Szendi Romulusszal és Magyar Péterrel szemben van, a népesség negyede nem látja őket szívesen politikai szerepben. A honvédelmi miniszternek viszont még így is bő kétszer annyi rokonszenvezője, mint ellenzője van, a miniszterelnököt pedig több mint háromszor annyian kedvelik, mint ahányan elutasítják.

A volt miniszterelnök, Orbán Viktor esetében a lakosság bő egynegyede támogatja továbbra is a jelenlétét a politikában. A 2025. márciusi Medián-felmérés óta Orbán Viktort 15 százalékponttal kevesebben, Magyar Pétert pedig 22 százalékponttal többen látják szívesen a magyar politikában. A Tisza Párt szavazóinak 96 százaléka utasítja el a volt kormányfőt, és 98 százalékuk üdvözli Magyar Péter politikai szerepvállalását. A teljes szavazókorú népességben 18 százalékosra apadt Fidesz-szavazóbázisnak a 87 százaléka utasítja el a jelenlegi miniszterelnököt, Orbán Viktor politikai szerepvállalása mellett pedig továbbra is kitart a 94 százalékuk.