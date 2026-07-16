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Magyar Péter

Kiderült, kik a Tisza-kormány legnépszerűbb és legmegosztóbb politikusai

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Ilyen eredménnyel zárult a Medián júniusi kutatása. Ebből kiderült, mennyire látják szívesen az emberek vezető politikai szerepben Magyar Pétert, valamint, hogy kik a legnépszerűbb, vagy épp legmegosztóbb politikusok a Tisza-kormányban.
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Magyar PétermediánfelméréspolitikusTisza-kormány

Az összes új miniszter ismertségét és népszerűségét mérte fel a Medián júniusi kutatása. A HVG szerint ebből az derült ki, hogy Magyar Péter a legismertebb a Tisza-kormányban - a  megkérdezettek csupán 1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri -, de mellette Ruszin-Szendi Romuluszt, Vitézy Dávidot, Orbán Anitát és Kapitány Istvánt is viszonylag sokan ismerik. Emellett a népesség több mint 30 százaléka hallotta már az összes új miniszter nevét.

Budapest, 2026. május 12. A Tisza-kormány miniszterei a kinevezési ünnepségen, középen Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában 2026. május 12-én. Az első sorban Kármán András pénzügyminiszter (b), Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter (b2), Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter (b3), Görög Márta igazságügyi miniszter (b4), Orbán Anita külügyminiszter (j4), Gajdos László élő környezetért felelős miniszter (j3), Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (j2) és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (j). A második sorban balról jobbra: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter. Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét. MTI/Hegedüs Róbert
Ők a Tisza-kormány legnépszerűbb és legmegosztóbb politikusai / Fotó: Hegedüs Róbert

Ők a Tisza-kormány legnépszerűbb és legmegosztóbb politikusai

Az is kiderült, hogy a megválasztott minisztereket többen támogatják, mint ahányan elutasítják. A legnépszerűbbek Magyar Péter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István, de az emberek legalább fele Forsthoffer Ágnest, Ruszin-Szendi Romuluszt és Ruff Bálintot is alkalmasnak tartja fontos politikai szerepre.

Kizárólag azoknak a véleményét figyelembe véve, akik ismerik az adott politikust, kissé már átalakult lista: ebben az esetben Kátai-Németh Vilmost és Vitézy Dávidot kedvelik a legtöbben, az őket ismerők 82-82 százaléka szívesen látja őket politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb pedig a házelnök Forsthoffer Ágnes, aki az őt ismerők 80 százaléka támogatja politikusként.

A legtöbb ellenérzés egyébként Ruszin-Szendi Romulusszal és Magyar Péterrel szemben van, a népesség negyede nem látja őket szívesen politikai szerepben. A honvédelmi miniszternek viszont még így is bő kétszer annyi rokonszenvezője, mint ellenzője van, a miniszterelnököt pedig több mint háromszor annyian kedvelik, mint ahányan elutasítják.

A volt miniszterelnök, Orbán Viktor esetében a lakosság bő egynegyede támogatja továbbra is a jelenlétét a politikában. A 2025. márciusi Medián-felmérés óta Orbán Viktort 15 százalékponttal kevesebben, Magyar Pétert pedig 22 százalékponttal többen látják szívesen a magyar politikában. A Tisza Párt szavazóinak 96 százaléka utasítja el a volt kormányfőt, és 98 százalékuk üdvözli Magyar Péter politikai szerepvállalását. A teljes szavazókorú népességben 18 százalékosra apadt Fidesz-szavazóbázisnak a 87 százaléka utasítja el a jelenlegi miniszterelnököt, Orbán Viktor politikai szerepvállalása mellett pedig  továbbra is kitart a 94 százalékuk.

 

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