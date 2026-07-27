Benyújtották a megszorítási listát a Tisza-kormánynak: jöhet a nyugdíjkorlátozás és az áremelkedés

Súlyos megszorításokat is tartalmaznak azok a gazdasági javaslatok, amelyeket az OECD friss, Magyarországról szóló országjelentésében fogalmazott meg. A nemzetközi szervezet többek között a nyugdíjrendszer átalakítását, az adókedvezmények felülvizsgálatát, valamint egyes árszabályozások megszüntetését is szükségesnek tartaná. Az ajánlási lista egyes elemein már el is kezdett dolgozni a Tisza-kormány – számolt be a Világgazdaság.

Brüsszel után az OECD is felvázolta Tisza-kormánynak, hogyan vezesse az országot (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ezt javasolja a Tisza-kormánynak az OECD

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet országjelentése szerint a magyar gazdaság hosszú távú fenntarthatósága érdekében költségvetési reformokra van szükség. A szervezet úgy látja, hogy az idősödő társadalom és a klímaváltozás miatt növekvő kiadások miatt jelentős pluszforrásokat kell teremteni a következő évtizedekben.

Emellett néhány drasztikus változtatást is javasolnak, mint a 13. és 14. havi nyugdíj korlátozása, a kedvezményes ÁFA-kulcsok kivezetése, valamint a gazdagabb rétegeket érintő vagyon- és tőkeadók bevezetése.

Adóemelést és az árszabályozások kivezetését is javasolják

Az OECD javaslata az adórendszert is érinti. A jelentés szerint szélesebb adóalapra, valamint a vagyon-, ingatlan- és tőkejövedelmek nagyobb mértékű adóztatására lenne szükség.

A szervezet szerint több jelenlegi adókedvezmény költséges és kevésbé hatékony, ezért ezek felülvizsgálatát javasolják. Emellett egyes kedvezményes áfakulcsok átalakítását is szükségesnek tartanák. Az OECD szerint a személyi jövedelemadó-rendszer progresszívebbé tétele is javíthatná a gazdaság működését, miközben igazságosabbá tehetné az adózást.

A jelentés kitér arra is, hogy a különadók, a forgalmi típusú terhek, valamint az ár- és árrésszabályozások fokozatos kivezetése növelhetné a gazdasági hatékonyságot.

Megváltozna a nyugdíjrendszer is

A javaslatok között szerepel a nyugdíjrendszer átalakítása is. Az OECD szerint a rendszer fenntarthatósága érdekében a nyugdíjkorhatárt és a kedvezményes nyugdíjba vonulás feltételeit a várható élettartamhoz kellene igazítani.

A szervezet emellett azt is javasolja, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj korlátozásával csökkentsék a költségvetési terheket.

A javaslatok több ponton egybeesnek a Tisza-kormány terveivel

Az OECD ajánlásai több ponton is egybevágnak a Tisza Párt korábban ismertetett elképzeléseivel. A párt képviselői már többször beszéltek az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszerének átalakításáról, valamint a vagyonadó bevezetésének lehetőségéről is.

A nemzetközi szervezet által javasolt árszabályozások kivezetése szintén összhangban lehet a Tisza-kormány terveivel. A párt korábban jelezte, hogy változtatna több jelenlegi gazdasági intézkedésen, így például megszüntetheti a kamatstopot, miközben az üzemanyagárak alakulását sem kívánja a jelenlegi módon korlátozni.

Az OECD összességében a 13. és 14. havi nyugdíj korlátozását, a kedvezményes áfakulcsok felülvizsgálatát, valamint a vagyon- és tőkejövedelmek erőteljesebb adóztatását javasolja a költségvetési egyensúly javítása érdekében.