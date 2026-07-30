Tisztogatás indult az alapellátásban – több vezető orvost is meneszt a Tisza-kormány

Megkezdte az egészségügyi alapellátás vezetői rendszerének átalakítását a Tisza-kormány – írja az Index. Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, Muzsay Géza szakmai vezető házi gyermekorvos, valamint Gszelmann Róbert szakmai vezető fogorvos megbízatásának megszüntetését.
A Tisza-kormány lejárt megbízatásra és működési hiányosságokra hivatkozik
Az államtitkár közlése szerint Békássy Szabolcs három évre szóló megbízatása 2023. május 31-én lejárt, ezt követően azonban nem írtak ki új pályázatot a tisztségre. A háziorvos ennek ellenére külön megbízás alapján továbbra is ellátta az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat.
Porpáczy Krisztina szerint a pályáztatás elmaradása a vármegyei vezetői hálózatban is súlyos problémákat okozott. Több vármegyében tartósan betöltetlen maradt a tisztség, így az ott dolgozó háziorvosok nem kapták meg a rendszer által biztosítandó teljes körű szakmai támogatást és képviseletet.
A pályáztatás elmaradása az elmúlt években a vármegyei kollegiális szakmai vezetői hálózat működésében is jelentős hiányosságokhoz vezetett”
– fogalmazott az államtitkár. Állítása szerint Békássy Szabolcs koordinációs és szervezési feladatait sem látta el maradéktalanul, ami a kollegiális szakmai vezetői rendszer tartósan hiányos működéséhez vezetett. Porpáczy Krisztina egyúttal kezdeményezte az országos és vármegyei kollegiális szakmai vezetői tisztségekre vonatkozó pályázatok előkészítését.
A rendszer folyamatos működésének biztosítása érdekében az országos kollegiális szakmai vezető háziorvosi feladatok átmeneti ellátására Soós Zoltán megbízását javasolta.
A Magyar Orvosi Kamara ügye is előkerült
Porpáczy Krisztina szerint a kialakult helyzet nemcsak szakmai, hanem morális szempontból is tarthatatlanná vált. Ennek kapcsán felidézte a Magyar Orvosi Kamara elleni korábbi eljárást, amelynek következtében megszüntették a kötelező kamarai tagságot, az etikai eljárások lefolytatásának jogát pedig elvették a köztestülettől.
Az államtitkár közlése szerint a konfliktus előzménye az volt, hogy a kamara etikai vizsgálatot indított egy vármegyei kollegiális vezető ellen. A bejelentések alapján az érintett nyomásgyakorló hangnemben próbálta rávenni a háziorvosokat az új ügyeleti szerződések aláírására. Porpáczy Krisztina azt állította, hogy Békássy Szabolcs az ügyben tartalmilag korrekt nyilatkozatot tett, később azonban nem állt ki nyilvánosan a Magyar Orvosi Kamara és az érintett kollégák mellett.
Az államtitkár Muzsay Géza országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvos és Gszelmann Róbert országos kollegiális szakmai vezető fogorvos megbízatásának megszüntetését is kérte. A tisztségek átmeneti ellátására Rosa Ágnes házi gyermekorvos, illetve Dúl Zoltán fogorvos megbízását javasolta.