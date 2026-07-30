Tisztogatás indult az alapellátásban – több vezető orvost is meneszt a Tisza-kormány

Megkezdte az egészségügyi alapellátás vezetői rendszerének átalakítását a Tisza-kormány – írja az Index. Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, Muzsay Géza szakmai vezető házi gyermekorvos, valamint Gszelmann Róbert szakmai vezető fogorvos megbízatásának megszüntetését.

Porpáczy Krisztina szerint a Tisza-kormány tisztogatásának hátterében morális és szakmai tarthatatlanság állt (Forrás: Facebook/Dr. Porpáczy Krisztina)

A Tisza-kormány lejárt megbízatásra és működési hiányosságokra hivatkozik

Az államtitkár közlése szerint Békássy Szabolcs három évre szóló megbízatása 2023. május 31-én lejárt, ezt követően azonban nem írtak ki új pályázatot a tisztségre. A háziorvos ennek ellenére külön megbízás alapján továbbra is ellátta az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat.

Porpáczy Krisztina szerint a pályáztatás elmaradása a vármegyei vezetői hálózatban is súlyos problémákat okozott. Több vármegyében tartósan betöltetlen maradt a tisztség, így az ott dolgozó háziorvosok nem kapták meg a rendszer által biztosítandó teljes körű szakmai támogatást és képviseletet.

A pályáztatás elmaradása az elmúlt években a vármegyei kollegiális szakmai vezetői hálózat működésében is jelentős hiányosságokhoz vezetett”

– fogalmazott az államtitkár. Állítása szerint Békássy Szabolcs koordinációs és szervezési feladatait sem látta el maradéktalanul, ami a kollegiális szakmai vezetői rendszer tartósan hiányos működéséhez vezetett. Porpáczy Krisztina egyúttal kezdeményezte az országos és vármegyei kollegiális szakmai vezetői tisztségekre vonatkozó pályázatok előkészítését.