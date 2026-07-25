Megvan a Tisza új alkotmánybíró-jelöltje

A frakcióvezető, Bujdosó Andrea a kérésnek megfelelően ma 13 órakor leadta a jelölt nevét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának. A Tisza közösségi oldalán jelezte, hogy Hende Csaba helyére Dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli.

A Tisza Dr. Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak

Fotó: Facebook/Tisza-frakció

A frakció bejegyzése szerint Dr. Sonnevend Pál pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékánjaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet.

A frakció emellett azt is kiemelte, hogy Sonnevend tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul, ennek részeként pedig képviselte hazánkat a hágai Nemzetközi Bíróság előtt is.

A Tisza a jelölés kapcsán hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság feladata az Alaptörvény védelme, a hatalom korlátozása és a polgárok alapvető jogainak őrzése, erre pedig egy olyan személyt kerestek, akinek szakmai felkészültsége és nemzetközi tekintélye megkérdőjelezhetetlen.