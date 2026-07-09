Elemzők az Origónak: eddig élvezheti a politikai mézesheteket Magyar Péter kormánya

A Tisza Párt jelenlegi rendkívül magas támogatottsága mögött a politikában ismert „győzteshez húzás” jelensége áll, ugyanakkor ez az állapot nem tarthat örökké – erről beszélt az Origónak adott interjújában Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa. Ahogy arról korábban beszámoltunk, júniusban több közvélemény-kutatás is készült a pártpreferenciákról.

A legfrissebb közvélemény-kutatások történelmi előnyt mérnek a Tisza Pártnak, de megoszlanak a vélemények arról, meddig tarthat ez a lendület (Forrás: Facebook)

A 24.hu-n megjelent 21 Kutatóközpont szerint a választani tudó szavazók 67 százaléka a Tisza Pártra, 24 százaléka a Fideszre szavazna. A Fidesz választás utáni gyors visszaesése megállt, stabilizálódtak az erőviszonyok. A Republikon Intézet felmérése szerint június végére nem csökkent a Tisza körüli lelkesedés: a párt hibahatáron belül tovább növelte előnyét a Fidesszel szemben. Mérésük alapján a Tisza egy százalékponttal erősödött, míg a Fidesz–KDNP támogatottsága két százalékponttal csökkent a teljes népesség körében.

A HVG-n megjelent Medián legfrissebb kutatása pedig szintén a Tisza előnyének növekedését mutatta. Hann Endre, a közvélemény-kutató ügyvezető igazgatója a Klubrádióban úgy fogalmazott: szerinte a Tisza támogatottsága már közel járhat a tetőzéshez.

A győzteshez húzás jelensége

Kiszelly Zoltán a felmérések eredményei kapcsán rámutatott: 70 százalékos vagy ahhoz közeli támogatottságnál már valóban nincs sok tér a további növekedésre. A Fidesz ugyanakkor meg tudta tartani a törzsszavazóit, ami egy 20–25 százalékos támogatottsággal továbbra is erős középpárti pozíciónak számít egy ilyen vereség után. Azonban még zajlik az újratervezés, még nem mutatnak kellő erőt és vonzerőt, miközben a Tisza Pártnál továbbra is tartanak a „politikai mézeshetek”, a győzteshez húzás jelensége pedig még mindig érezhető.

Kiszelly Zoltán emlékeztetett, a győzteshez húzás jelensége a Fidesznél is megfigyelhető volt 2010-ben (Forrás: Facebook)

Ez pedig jellemző olyankor, amikor jelentős politikai változás történik: ez a Fidesznél is megfigyelhető volt 2010-ben, amikor nagy politikai fordulat történt, de 2006-ban is volt hasonló: amikor Gyurcsány Ferenc legyőzte Orbán Viktort, az MSZP támogatottsága pedig még emelkedett, egészen a nyári megszorító csomag bejelentéséig.

Már gróf Széchényi István is írt a magyarok »szalmaláng-természetéről«. Egy sorsfordító választás után még hónapokig nő a győztes párt népszerűsége. Tehát 2010-ben a Fidesz, 2006-ban pedig az MSZP profitált a győzteshez húzásból. Csak nem ilyen mértékben. A Tisza most valóban nagyon nagyot emelkedett

– hangsúlyozta.