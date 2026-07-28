Új politikai rendőrség alakul, a Fidesz tiltakozik

Új politikai rendőrség alakul – hívta fel a figyelmet Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán leszögezte: a Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta a Tisza Párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállítását. A Tisza Párt az alkotmányos intézmények vezetőinek és politikai ellenfeleinek kiiktatását követően most a teljes magyar társadalom felett hoz létre egy új erőszakszervezetet – mutatott rá.

Bóka János szerint megalakult a Tisza új politikai rendőrsége (Fotó: Fischer Zoltán)

Az új ÁVH ezután mindenkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat és bárkit tönkretehet. Magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Jelezte: a „Tisza Párt politikai pártrendőrsége” a törvény szerint a jövőben vizsgálódhat, nyomozhat, vádat emelhet és állíthatja fel a vádképviseletet, de önkényesen magához vehet eljárásokat az ügyészségtől is. Lehallgathat, kényszerítő eszközökről dönthet, fedett nyomozókat alkalmazhat, besúgóhálózatot építhet ki, nyomást gyakorolhat és megfélemlíthet. Vagyont foglalhat le, cégvezetést vehet át – sorolta. Hozzátette:

mindezt jogorvoslat, felügyelet, ellenőrzés és korlátok nélkül, egyedül a hatalmon lévő párt utasításainak megfelelően.

A frakcióvezető rámutatott: az új ÁVH vezetőinek mentelmi jog jár, így nyilvánosan megbélyegezhetnek bárkit anélkül, hogy felelniük kellene a nyilatkozataik valóságtartalmáért. Sőt, az új ÁVH maga vizsgálja meg és kezeli a saját intézkedéseivel szembeni panaszokat is – tette hozzá.

Mindez nem más, mint a totális, ellenőrzés nélküli önkény

– jelentette ki Bóka János. Hozzátette azt is, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a látszatra sem ad: nem véletlen, hogy lefoglalták a Fidesz összes szerverét, a jövőben így a legnagyobb ellenzéki párt teljes tagnyilvántartása, belső levelezése és minden adat az új politikai rendőrség rendelkezésére áll. Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen kötelességünk minden törvényes eszközzel fellépni – hangsúlyozta.

A Tisza-frakció elfogadta a hivatal felállítását

Ahogy az Origo már beszámolt róla, ma az Országgyűlés tiszás többsége megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. Ez azt jelenti, hogy a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az új hivatalnak csak az Országgyűlés felé lesz beszámolási kötelezettsége, az ígéretek szerint a kormánytól függetlenül fog működni.