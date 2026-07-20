A Tisza átalakítaná a választási rendszert? Erre figyelmeztet a szakértő

A miniszterelnök Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettesnek, a Tisza Párt jogi vezetőjének a felvetésére reagálva tisztázta, hogy a párton belül még nem zárult le az egyeztetés az új rendszerről, a módosítás pedig legkorábban másfél-két év múlva, egy új alkotmány elfogadása után jöhet szóba. Magyar Péter hangsúlyozta: a Tisza nem a győzteskompenzációnak köszönheti a kétharmadát, azt anélkül is megszerezték volna, ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi modell nem elég arányos. A tisztán arányos rendszert viszont elutasítja, mert az szerinte kormányozhatatlansághoz vezetne, így a stabil kormányzást megőrző kompromisszumos modellt keresnek.

Visszakozik a Tisza: ifj Lomnici Zoltán szerint veszélyes a választási matematika átírása. (Forrás: Mediaworks)

Ennek kapcsán ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt arról kérdeztük, hogy mennyire torzít a jelenlegi rendszer, egy arányosabb modell nehezítené-e a Fidesz visszatérését, valamint hogy demokratikus szempontból elfogadható-e, ha a mindenkori kétharmados többség a saját ciklusa alatt módosítja a játékszabályokat.

Ifj. Lomnici Zoltán a Tisza tervéről: „A szabályok átírása a népakaratot torzíthatja”

– Mennyire igaz, hogy a jelenlegi választási rendszer nem arányos? Hol kellene hozzányúlni?

– A mostani rendszer valóban torzít. Úgy tervezték meg, hogy a mindenkori győztest – a 106 egyéni körzet és az ún. „győzteskompenzáció” miatt – erősen felülértékelje. Ez a győztesnek kedvez, de a szakmai indok mögötte az volt, hogy stabil, cselekvőképes kormánya legyen az országnak. Ha igazságosabbá szeretnénk tenni a rendszert, három dolgon kellene változtatni:

Törölni kell a győzteskompenzációt (hogy a győztes ne kapjon extra jutalompontokat az amúgy is megnyert egyéni körzetek után).

Növelni kell a listás helyek arányát az egyéni körzetekkel szemben.

Független szakértőkre kell bízni a választókerületek meghúzását, hogy ne lehessen a határokat a mindenkori kormánypárt szájíze szerint szabni.

– Megnehezítene egy arányosabb rendszer egy későbbi Fidesz-visszatérést?

Papíron minden nagy pártnak nehezebb dolga lenne, de a politikai valóságot nem a választási matek, hanem a szavazók döntik el. Ha egy párt megszerzi a szavazatok 45–50%-át, egy mérsékelten arányos rendszerben is simán képes lehet a stabil többségre.

Itt inkább a játékszabályok átírásának logikájával van gond. Egy választási rendszernek nem az a feladata, hogy előre kicentizze, ki nyerhet és ki nem – vagy hogy mesterségesen megakadályozza a kétharmadot. Ha a szabályokat nem az igazságos képviselet, hanem a politikai ellenfél ellehetetlenítése miatt írják át, az a választói akarat torzítása. Akárki teszi ezt – legyen az a jelenlegi vagy a jövőbeli többség –, nem semleges szabályalkotást végez, hanem a játékszabályokat írja át a saját érdekei szerint.