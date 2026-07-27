Megérkezett a legfrissebb felmérés eredménye, megtorpant a Tisza

A július 22-e és 24-e között, a HVG-nek készített Medián-felmérésből kiderült, hogy júniushoz képest hibahatáron billegő mértékű visszaesés következett be a Tisza támogatottságában. Az eredmények alapján az elsietett elnökjelölt-állítás nem tett jót a támogatottságnak, az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását pedig még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.

Öt százalékot zuhant a Tisza támogatottsága a biztos szavazók között / Fotó: Ladóczki Balázs

Öt százalékot zuhant a Tisza támogatottsága a biztos szavazók között

Mint derült ki, a választani tudó biztos szavazók 68 százaléka szavazna a Tiszára, 23 százaléka választaná a Fideszt, míg a Mi Hazánkra a 7 százalékuk voksolna. Ez a június végi felméréshez képest visszaesést jelent Magyar Péteréknek (73 százalékról), valamint növekedést a Fidesznek (21 százalékról) és a Mi Hazánknak (4 százalékról).

A Medián-felmérés közvetlenül azután készült, hogy Sulyok Tamás aláírta a köztársasági elnökségének végét jelentő alaptörvény-módosítást, Magyar Péter pedig Polgár Juditot javasolta államfőnek, aki azonban visszautasította a jelöltséget.

A HVG szerint a lakosság kétharmada szerint zavaró, hogy elmaradt a beígért társadalmi egyeztetés a köztársasági elnök személyéről, és csak 22 százalék tartja helyesnek, hogy a kormánypárt gyorsan reagált a megüresedő államfői pozícióra.