Megérkezett a legfrissebb felmérés eredménye, megtorpant a Tisza

A július 22-e és 24-e között, a HVG-nek készített Medián-felmérésből kiderült, hogy júniushoz képest hibahatáron billegő mértékű visszaesés következett be a Tisza támogatottságában. Az eredmények alapján az elsietett elnökjelölt-állítás nem tett jót a támogatottságnak, az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását pedig még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.
Öt százalékot zuhant a Tisza támogatottsága a biztos szavazók között
Mint derült ki, a választani tudó biztos szavazók 68 százaléka szavazna a Tiszára, 23 százaléka választaná a Fideszt, míg a Mi Hazánkra a 7 százalékuk voksolna. Ez a június végi felméréshez képest visszaesést jelent Magyar Péteréknek (73 százalékról), valamint növekedést a Fidesznek (21 százalékról) és a Mi Hazánknak (4 százalékról).
A Medián-felmérés közvetlenül azután készült, hogy Sulyok Tamás aláírta a köztársasági elnökségének végét jelentő alaptörvény-módosítást, Magyar Péter pedig Polgár Juditot javasolta államfőnek, aki azonban visszautasította a jelöltséget.
A HVG szerint a lakosság kétharmada szerint zavaró, hogy elmaradt a beígért társadalmi egyeztetés a köztársasági elnök személyéről, és csak 22 százalék tartja helyesnek, hogy a kormánypárt gyorsan reagált a megüresedő államfői pozícióra.
A Medián júniusi kutatása az új miniszterek és ismeretségét és népszerűségét is felmérte. A HVG szerint ebből az derült ki, hogy Magyar Péter a legismertebb a Tisza-kormányban - a megkérdezettek csupán 1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri -, de mellette Ruszin-Szendi Romuluszt, Vitézy Dávidot, Orbán Anitát és Kapitány Istvánt is viszonylag sokan ismerik. Emellett a népesség több mint 30 százaléka hallotta már az összes új miniszter nevét. A további részleteket ITT lehet elolvasni!