„Nagyon melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut” – így fenyegetőzött a tiszás politikus egy óvodai rendezvényen

Bihari Zoltán a Köztér információi szerint egy római katolikus óvodai bálon hangzott el Szerencsen május 16-án, a gyerekek műsora előtt.

Bihari Zoltán, tiszás országgyűlési képviselő, a polgármestereknek melegen ajánlja, hogy kössenek „vádalkut” Forrás: Facebook/Bihari Zoltán

A tiszás országgyűlési képviselő nem kertelt

Nagyon melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut”

– mondta 42 városvezetőnek, köztük olyanoknak is, akik évtizedek óta szolgálják a településüket.

Bihari egy május 21-én vele készült interjúban konkrétumokat is elárult.

Előrehozott választásokról egyelőre még korai gondolkodni, de elképzelhető minden. Van ilyen irányú gondolkodás is néhány politikusban. Van olyan irányú, hogy a meglévő polgármesterek, amennyiben hajlandók és képesek megfelelően velünk együttműködni, akkor miért ne maradhatnának?”

Korábban is rebesgették, hogy a Tisza előrehozná az önkormányzati választásokat, és sokan ezzel magyarázzák a Sulyok Tamás elmozdítása körüli botrányt is, hiszen Magyar Péternek szüksége van egy lojális köztársasági elnökre, aki kiírná az előrehozott voksolást.

Magyar Péter szokás szerint tagad és személyeskedik

Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő június 30-i napirend előtti felszólalásában az alábbit kérdezte:

Számos információnk van arra vonatkozóan, hogy tiszás képviselők, kistelepülések polgármestereit helyezik nyomásgyakorlás alá, fenyegetik büntetőeljárásokkal is, és azt az ajánlatot fogalmazzák meg, hogy kössenek vádalkut. Ön tud-e ilyen gyakorlatról?”

Magyar Péter miniszterelnök a következőt válaszolta: „Ön egy hazug tróger!” Amit így folytatott

de kiegészíthetném egy hosszabb mondatra, hogy Ön egy hazug, embertelen tróger.”

Ezt a megjegyzést a teljes Tisza-frakció tapssal jutalmazta, köztük Bihari Zoltán is. Később a kormányfő még hozzátette, hogy „az önkormányzatokról keltett meséje is egy aljas hazugság.”